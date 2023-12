A tajvani választások előtt két héttel Kína és Tajvan újraegyesítéséről beszélt a kínai elnök

Tajvanon január 13-án elnök- és parlamenti választások lesznek, a kampány egyik fő kérdése a Pekinghez való viszony. A kormányzó Demokratikus Progresszív Párt (DPP) és legfőbb kihívója, a Kuomintang is a status quót, az egyetlen realitást támogatja. Peking a DPP-t ugyanakkor veszélyes szeparatista erőnek tartja.

A Reuters szerint a kínai szárazföldről most a kínai elnök, Hszi Csin-ping is beleszólt a kampányba. Azt mondta, nem tűri, hogy bárki is elszakítsa Tajvant Kínától.

Kína az Egyesült Államok védelmét élvező 23 milliós Tajvant a saját területének tekinti, az utóbbi időben növelte az egyébként is a szigetre nehezedő katonai és politikai nyomást.

Hszi szerint Kína és Tajvan újraegyesítése elkerülhetetlen. Erről egyébként Mao Ce-tung kínai vezető születésének 130. évfordulóján rendezett szimpóziumon beszélt. Éppen Mao volt az, aki megnyerte a polgárháborút 1949-ben, ellenfelei, a Kuomintang tagjai akkor menekültek a szigetre.

photo_camera Maóra emlékeztek Fotó: Li Xueren/Xinhua via AFP

Nyári elemzésünkben írtuk: Kína nem kapkod, gondolkodásmódjukra jellemző Mao Ce-tungnak, a Kínai Kommunista Párt első elnökének álláspontja, amit Richard Nixon amerikai elnökkel osztott meg 1972-es találkozójukon: „Egyelőre minden további nélkül megvagyunk nélkülük [Tajvan nélkül], és akár száz évig is várhatunk.” A kilencvenes években megerősödtek a kínai-tajvani kapcsolatok, gazdasági megállapodásokat kötöttek, menetrendszerű repülőjáratok indultak, a tajvaniak beutazhattak a szárazföldre. Tajvan az elmúlt harminc évben a világ piacvezető mikrochipgyártója lett, így a világgazdaság egyik legkritikusabb helyzetű szereplője. Ha a tajvani chipgyártás (vagy a kész chipek exportja) valami miatt leállna vagy jelentősen csökkenne, az beláthatatlan következményekkel járhat az egész világ számára, az Egyesült Államok és Kína számára is. Sokkal súlyosabb nehézségeket okozhat, mint Oroszország energiahordozóinak kiesése. A mikrosütőtől a modern harcászati berendezésekig mindenhez mikrochipek kellenek. Ez egy igazi védelmi pajzs Tajvan előtt.

Közben a tajvani identitás megerősödött, a kínai pedig csökkent a szigeten. A függetlenség kikiáltásának, illetve a szárazföldi Kínával való újraegyesítésnek néhány százaléknyi követője van csupán Tajvanon, a nagy többség a status quo pártján van.