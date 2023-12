Karácsonyig kellett várni az első Premier League-meccsre, amikor Szoboszlai nem volt kezdő

Amikor a nyáron Szoboszlai Dominik a Lipcséből a Liverpoolba igazolt, alighanem ő sem hitte volna, hogy első 18 Premier League-meccsén kezdő lesz Jürgen Kloppnál. Mit kezdő? Az első tíz meccsét végigjátszotta elsőtől az utolsó percig.

A 19. fordulóig kellett tehát várni, hogy Szoboszlai csereként szálljon be: a 66. percben hivatalosan Cody Gakpo helyére állt be, de az ugyanebben a percben lecserélt Harvey Elliott pozícióját foglalta el. (Amikor a 11. fordulóban Szoboszlait a Luton ellen először cserélték le, akkor éppen a 20 éves Elliott állt be helyette.)

A Liverpool Szoboszlai beállásakor 1-0-ra vezetett a kiesés ellen küzdő Burnley otthonában. A 90. percben a szintén csereként beálló Jota lőtt még egy gót, ezzel lett 2-0.

A 42 pontos Liverpool vezeti a Premier League-t az egy meccsel kevesebbet játszott, 40 pontos Arsenal és a 39 pontos Aston Villa előtt.