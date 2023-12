20 milliárdnál is több mehet el idén a kormányzati kampányokra

Ugyan a szuverenitásvédelminek nevezett törvényt már meg is szavazta az Országgyűlés kormánypárti többsége, attól még javában zajlik a nemzeti konzultációnak nevezett kormányzati kampány. Ennek részeként novemberben újabb nagy megbízást kapott a Fidesz-közeli Balásy Gyula két cégén keresztül, és ez csak a plakátkampányos megbízásokat tekintve idén már a negyedik milliárdos értékű munkája a Miniszterelnöki Kabinetirodától – írja az RTL.

A Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. november 10-i szerződését Rédey Krisztina közigazgatási államtitkár írta alá. Ő az állami Szerencsejáték Zrt. igazgatósági tagja is, illetve az állam és az Antenna Hungária (4iG-csoport) által megvásárolt Vodafone-ban is felügyelőbizottsági tag. A szerződés a bruttó 2 milliárd 865 millió forintos (nettó 2 milliárd 256 millió forint, amelyből nettó 826,7 millió forint opció) keret kimerüléséig, legkésőbb december 31-éig érvényes.

Ez már a 41. megbízás, a mostani forrása a 2023-as költségvetésen belül a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetének „Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok” előirányzata.

Idén március 23-án 7,9 milliárdos, május 25-én 3,2 milliárdos, júliusban 7,8 milliárdos és most 2,3 milliárdos kerettel szerződtek (mind nettó.)

Ha csak a kötelezően lehívható résszel élnek, idén a végösszeg nettó 15,1-19,3 milliárd forint lehet.

Ezekről nyáron igyekeztünk többet is megtudni Balásy Gyulától, ennyi derült ki:

A Forbes listája szerint már Balásy is ott van az 50 leggazdagabb magyar között, a 40. helyet húzta be 56,8 milliárdos becsült vagyonával.