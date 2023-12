Amióta tart a Simonka-per, az elsőrendű vádlott 325 millió forint állami és EU-támogatást vett fel

Simonka György, a felesége és az unokahúga továbbra is minden évben kapja a vissza nem térítendő agártámogatásokat, miközben a volt Békés megyei fideszes országgyűlési képviselőre 850 millió forintos vagyonelkobzást kért az ügyészség – írja a 24.

A lap azt írja, hogy a 33 vádlott elleni korrupciós per négy éve tartó tárgyalása januárban folytatódik, és a bírói tanács összetételében ismét változás történt. A bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárdos károkozással vádolt Simonka és 32 társa ügyének tárgyalása 2020 januárjában kezdődött, de a legfontosabb tanúk még mindig nem kaptak szót a bíróságon, ráadásul 2022-ben új bíró vette át az ügyet, ezért elölről kezdték a tárgyalást.

photo_camera Simonka György a bíróságon 2020 elején

Simonkát az egykor általa vezetett Pusztaottlakán alpolgármesternek kérték fel, az elsőrendű vádlott pedig továbbra is mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik. Bár a vád szerint épp a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatását szerezték meg jogellenesen, a per indulása óta az elsőrendű vádlott többször is vissza nem térítendő állami és EU-s támogatást kapott.

A vádhatóság Simonkát tartja a főnöknek, mégis csak az eljárás harmadrendű vádlottja, a vád középpontjában a Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetője áll. A Magyar Termés volt vezetője, Kékessy Mihály György elsőrendű vádlott gazdálkodóként dolgozik, és a Magyar Államkincstár támogatói nyilvántartása alapján több mint 325 millió forint támogatást vett fel költségvetési és EU-s forrásból a büntetőper 2020. januári kezdete óta, ez az összeg a negyede annak, amit a vád szerint a szervezet elcsalt.

Kékessynek és Simonkának több közös cége volt, korábban egy időre Kékessy nevére került a tulajdonjoga annak a vagyonzár alá vett háznak, amiben a Simonka család lakik Újkígyóson.

Simonka és szintén vádlott felesége is felveszi az elérhető pénzeket: az államkincstári adatbázis szerint 10 millió forint agrártámogatást kaptak az államtól, miközben az ügyészség 850 millió forint erejéig kért vagyonelkobzást Simonkára amellett, hogy 8,5 évre fegyházba küldené. Simonka unokahúga, a hatodrendű vádlott Tóth Renáta 28 milliót vett fel a per indulása óta azt agrártámogatási rendszerben. (24)