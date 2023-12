Balog Zoltán levelet írt Karsai Dánielnek az eutanáziával kapcsolatban

Balog Zoltán református püspök karácsony előtt néhány nappal levelet írt a saját (és mások) eutanáziájáért küzdő Karsai Dánielnek, melyben a püspök azt írta: „súlyos károkat okozna életünk értékének megítélésében és a gyógyító szakmák művelőinek szemléletében, ha a szenvedő döntése alapján orvosok vagy mások törvényes felhatalmazással segíthetnék kioltani a szenvedő életét”.

A levelet az alkotmányjogász a Facebookon osztotta meg, melyben az is állt, hogy ha Karsainak sikerül elérnie az eutanázia legalizálását Magyarországon, „akkor kinyílik egy kapu, amit többé nem lehet bezárni”. Balog hivatkozik a tízparancsolat „ne ölj!” parancsolatára, és arra is, hogy a hippokratészi eskü szerint az orvosok nem adhatnak senkinek halálos mérget.

„Balog úr levele empatikus és egyben gondolatébresztő, még akkor is, ha az abban foglaltak többségével nem is értek egyet. Annak viszont nagyon örülök, hogy az életvégi döntésekkel kapcsolatos társadalmi beszélgetés tovább mélyül” - reagált a levélre a posztban Karsai.



Karsai Dániel alkotmányjogász nemrég jelentette be, hogy a gyógyíthatatlan ALS betegséget diagnosztizálták nála. A betegség a központi idegrendszer mozgásért, beszédért, nyelésért és légzésért felelős izmainak pusztulásával, idővel teljes bénulással és fulladással jár. A betegség kialakulásának pontos okai nem ismertek, így nem is gyógyítható. Karsai azért fordult a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy hogy maga dönthessen az élete végéről, az aktív életvégi döntések ugyanis most nem legálisak Magyarországon. (via hvg.hu)