Elszigeteltség, fizikai és lelki erőszak, mínusz 40 fok – ilyen a börtön, ahová Navalnijt szállították

Három hétig semmit nem lehetett tudni Alekszej Navalnij bebörtönzött orosz ellenzéki politikus hollétéről, december 26-ig a közeli emberei sem tudták elérni. A 47 éves politikus végül kedden, az X-en törte meg a hosszú csendet, és megerősítette, hogy Oroszország legészakibb és a lakott helyektől legtávolabb eső börtönébe szállították át.

photo_camera A Harpban található IK-3 börtön, ahová Navalnijt szállították. Fotó: A Jamalo-Nyenyec Autonóm Körzet emberi jogi ombudsmanjának sajtószolgálata / AP / Scanpix / LETA

„Én vagyok az új Mikulás. Van már báránybőr subám, usankám és kapok valenkit is (hagyományos orosz téli lábbeli). 20 napig tartó átszállításom alatt szakállat is növesztettem” – írta a posztban, hozzátéve, hogy elég ijesztőek a körülmények. „Az őrség nem olyan, mint Közép-Oroszországban, hanem olyan, mint a filmekben, gépfegyverekkel, kesztyűs-csizmás alakokkal, hatalmas juhászkutyákkal.”

A 2021 óta börtönben lévő Navalnijt most a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben, a Harp faluban lévő IK-3 (becenevén „sarki farkas”) fogolytelepen őrzik, ami az Északi-sarkkörtől 60 kilométerre északra, Moszkvától 1900 kilométerre északkeletre található. A Roszstat 2023. januári adatai szerint a településen mintegy ötezer ember él, a héten mínusz 28 Celsius-fok volt a hőmérséklet. Az IK-3 ráadásul még nem is a legrosszabb hely a faluban, itt található ugyanis az IK-18, a „sarki bagoly” büntetőtelep is, ahol az életfogytiglanra ítélteket tartják fogva.

Lehetetlen megszökni

A „sarki farkast” az 1960-as években alapították az egykori szovjet Gulág kényszermunkatábor-rendszer részeként. „Ez a kolónia mindig is arról volt híres, hogy az embereket »elvonóra« küldték oda” – mondta a Meduza orosz lapnak egy aktivista. Navalnijt a szakértők szerint pontosan azért küldték ilyen messzire, hogy biztosítsák a lehető legnagyobb fizikai elszigeteltséget, ráadásul a zord körülmények komoly lelki és fizikai megterhelést is jelentenek. Az IK-3 a különösen veszélyes visszaeső elkövetők büntetőtelepe, ami körülbelül ezer elítélt befogadására alkalmas. Keletre több száz kilométeren át tundra, nyugatra az Urál sarkvidéki hegyei vannak, megszökni szinte teljesen lehetetlen. Itt töltötte büntetésének egy részét Mihail Hodorkovszkij egykori oligarcha, Putyin korábbi politikai ellenfelének üzlettársa, Platon Lebegyev is.

„Ez egy undorító kolónia” – mondta szintén a Meduzának egy, az elítéltek védelmére szakosodott jogász. „A büntetés letöltésének feltételei nagyon nehézkesek, az onnan érkező kéréseket - kivéve talán néhány orvosit és anyagit - blokkolják.”

photo_camera Harp és Moszkva elhelyezkedése Fotó: Google Maps

A börtön ugyan része a Zonatelekom elektronikus kommunikációs rendszernek, tehát elvileg lehet Navalnijnak leveleket küldeni, de közel sem biztos, hogy azokat megkapja, a cenzori hivatalban ugyanis mindent ellenőriznek. Navalnij így csak ügyvédeken keresztül tarthatja majd a kapcsolatot a világgal, akiknek szintén nehézkes lesz eljutni a faluba, ami nyilvánvalóan befolyásolja majd kommunikáció gyakoriságát és ezáltal a politikus lehetőségeit.

És valószínű, hogy így sem a kapcsolattartás jelenti majd a legnagyobb problémát. „Az ottani körülmények a lehető legdurvábbak, a szigorított börtön tulajdonképpen önmagában a legalizált kínzás” – írja a lap.