Meghalt Lee Sun-kyun, az Élősködők színésze

Holtan találták a dél-koreai Lee Sun-kyunt, akit leginkább az Oscar-díjas Élősködők című filmben nyújtott alakításáról ismertek. A 48 éves színészre Szöul központjában, egy parkban álló autóban találtak rá.

Halálának okairól egyelőre nincsenek pontos információk, így az sem világos, hogy öngyilkos lett-e, de a BBC a Yonhap hírügynökségre hivatkozva azt írja, mielőtt megtalálták, a rendőrséghez bejelentés érkezett, hogy „egy üzenet megírása után elment otthonról”. Lee Sun-kyun ellen október óta nyomoztak egy állítólagos kábítószer-fogyasztás ügyében. Utóbbi miatt kirakták egy sorozatból is. (Dél-Koreában még a füvezés is súlyos bűncselekménynek számít, akár öt évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható érte.)

Ügynöksége közleményben tudatta a színész halálát, egyben arra kértek mindenkit, hogy „tartózkodjanak a spekulációkon alapuló hamis tények terjesztésétől”.

photo_camera Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Az elmúlt több mint húsz évben több tucat filmben és sorozatban játszott, nemzetközi hírnévre az Élősködőkkel tett szert. Jeon Hye-jin színésznővel élt házasságban, két fiuk született.

Ha öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot vagy a 112-t! A pszichiátriai gondozók országos listáját és térképét itt találja.