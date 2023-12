Rogán Antal, a tökéletes katona

Rogán Antal Orbán Viktor csúcsminisztere.

2023-ban ő a kormány egyetlen pótolhatatlannak tűnő tagja.

Kommunikáció, titkosszolgálatok, kormányzati informatika – soha ilyen erős embere nem volt a miniszterelnöknek.

Mitől lesz valaki nélkülözhetetlen az Orbán-rendszerben?

„Orbán Viktor nyerte a Rogán-Lázár háborút”

– írta a 444-en Magyari Péter 2015 októberében, nem sokkal azután, hogy az addig frakcióvezetőként szolgáló Rogán Antal bevonult a kormányba, önálló tárcát kapott, és a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere lett.

2015 októberében a Miniszterelnökséget miniszterként vezető Lázár János volt a legerősebb ember a kormányban a miniszterelnök mögött. A volt hódmezővásárhelyi polgármester hasonló utat járt be, mint utódja: frakcióvezető volt, mielőtt kiütötte pozíciójából a közigazgatási és igazságügyi miniszterként kancelláriát vezető Navracsics Tibort, hogy aztán maga alá gyűrje az államigazgatás legkülönbözőbb területeit.

Lázár államtitkárként, 2014 után pedig miniszterként vezette a Miniszterelnökséget, ahol az apparátus az irányítása alatt tízszeresére nőtt. Hozzá tartoztak az uniós pénzek, a paksi atomerőmű ügyei, néhány titkosszolgálat, nagy befolyással bírt az önkormányzatok felett is. Igazi csúcsminisztérium épült a kezei alatt, „halálcsillag”, ahogy belső ellenségei olykor emlegették. És a második Orbán-ciklus alatt kétségtelenül Lázár látszott a legalkalmasabbnak arra, hogy végigverje a rendszeren a kormányfő politikai akaratát.

Navracsiccsal ellentétben nem akadékoskodott az unortodox törvényhozási gyakorlat miatt – buldózerként tette, amit vártak tőle. A politikai államtitkároknak tartott eligazításai (a „ pát") gyorsan elhíresültek. Rendszeresen és magas hangon vonta kérdőre kollégáit a teljes apparátus és a miniszterelnök előtt, ha nem teljesült egy feladat. Orbán hatalma nem volt még olyan totális, amilyennek ma látszik. Lázár sokat tett azért, hogy szilárdítsa a rendszert.

A szó hagyományos értelmében Lázár nem volt jó politikus. Félelmet keltett maga körül, de nem kötött szövetségeket. Rombolni tudott, építkezni kevésbé. Csányi Sándort polipnak és uzsorásnak nevezte. Tarlós Istvánt egy állathoz hasonlította. Beszólt Mészáros Lőrincnek, ugratta Schmidt Máriát. Fitogtatta hatalmát. Engedte, hogy Orbán verőlegényként használja. Voltak erős pártfogói, mindenekelőtt a bankholding ötletével házaló akkori Index-tulajdonos bankár, Spéder Zoltán, de túl sok ellenséget szerzett. A párt második vonala összezárt vele szemben.

photo_camera Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár és Rogán Antal frakcióvezető a parlamentben 2014. január 15-én Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Így aztán nem is tudta megakadályozni Habony Árpád tanácsadó és Rogán feltörekvését. A Simicska-háború előrehaladtával fogyott körülötte a levegő. Hiába fenyegetőzött lemondással, Orbán beemelte kettejük közé Rogánt, és kabinetvezető minisztert csinált belőle. Létrejött a Miniszterelnöki Kabinetiroda (MK). Lázárnak megszűnt a közvetlen bejárása a miniszterelnökhöz. Kétfejű lett a miniszterelnök mellett épülő apparátus.

Rogánék Lázár közreműködését látták és láttatták amögött is, hogy Simicska Lajosnak sikerült érvényesíteni opcióját az Index.hu felett. Lázár maga is beszélt arról, hogy azt terjesztetik róla a Fideszben: Simicska és Spéder hatalomátvételre készül. A képviselők többsége Rogánékkal tartott, hogy Orbánnak is bizonyítsák: a „jó" oldalon állnak. Lázár egyre gyakrabban fenyegetőzött lemondással, és elszigetelődött. A 2015-ös Fidesz kongresszuson Orbán egyértelműen megüzente neki: nincs választás, be kell állnia a sorba:

„Szép dolog a barátság, szép dolog a vagányság, szép dolog az átütő tehetség, a lendület és a fiatalos fickándozás is, de ha közösségünk érdekéről, becsületéről, erejéről és cselekvőképességéről van szó, akkor senki sem léphet át egy bizonyos határt.”

Új módszerek

A lojalitás alapkövetelmény volt korábban is, de 2015 őszétől fogva minden mást felülíró szempont lett a Fidesz vezetésében. Sürgető és mindennél előrébb való politikai feladat lett a rendszer „simicskátlanítása” – ez volt Rogán első miniszteri feladata.

Nála nem volt megfelelőbb ember a feladatra. 2006 óta dolgozott a Fidesz kampányain, ismerte a média logikáját és világát. Előléptetése több volt egyszeri hatalomtechnikai húzásnál: az MK nemcsak kabinetiroda lett, de kommunikációs főhadiszállás is egyben.

A 25 milliárd forintos költségkerettel induló Nemzeti Kommunikációs Hivatalban központosították az állami reklám- és kommunikációs költéseket. Egyetlen fillért sem utalhattak ki ilyen céllal a minisztériumok és állami intézmények, nehogy közpénz jusson a Simicska-médiumokhoz. Megkezdődött az új médiabirodalom kiépülése: elindult a Magyar Idők és a 888, felvásárolták a Rádió1-et, a TV2-t, a Figyelőt, az Origót és a megyei lapokat, sorba állították az Echo TV-t. Ez nemcsak új eszközöket, hanem új módszereket is jelentett.

A revolverújságírás a rendszer sajátja volt már a Simicska-média korszakában is, de a Rogán és Habony által koordinált új médiavilág stilárisan is szintlépést jelentett. Az ellenzék és a független sajtó direkt provokációja gyakorlattá vált. A lejáratások mindennapossá lettek. A menekültválság tetőzésével félelemre épülő kampányok határozták meg a közhangulatot.

Rogánék tudományos alapra helyezték a kormányzati kommunikációt. Nemcsak a közhangulatot követték közvélemény-kutatások és fókuszcsoportos felmérések alapján, de azt is, milyen konkrét szókapcsolásokkal képesek kellő hatást elérni a médiában. Két-három naponta monitorozták a közvéleményt és tesztelték az üzeneteket – ez azóta is új minőséget jelent a Fidesz kommunikációjában. A narratívák megkonstruálása lett Rogán minisztériumának fő profilja, majd ennél is több:

a Fidesz minden korábbinál hatékonyabb politikai fegyvere. Kommunikációs eligazítások a Fidesz-médiában korábban is voltak, de Rogánék alatt ez üzemszerűvé és rutinszerűvé vált. A minisztertől az utolsó sajtómunkásig egy lineárisan összekötött kommunikációs láncolat jött létre.

photo_camera Rogán Antal és Orbán Viktor a Félix étterem előtt 2022. május 3-án Fotó: Németh Dániel/444

Túlzott ambíciók

Rogánnak mindig nagy ambíciói voltak. Egy 400 fős Vas megyei településről, Szakonyfaluból került fel a budapesti Közgázra. Elsőgenerációs értelmiségi volt: 1994-től MDF-tag, majd a Fidelitas alapítója. Eminensként, leszegett fejjel haladt a ranglétrán. Az első Orbán-kormány idején már képviselő volt, a 2002-es bukás után az új káderekre támaszkodó Orbán maga mellé vette. Hamar az egyre agresszívabb Fidesz-kommunikáció - a „papagájkommandó" - arca lett. 2006-ban már a választási kampány egyik fő felelőse, majd az önkormányzati választások után belvárosi polgármester.

Egy állami nagyvállalat vezetője szerint egy találkozásuk alkalmával Rogán „világossá tette számára”, hogy belőle egyszer miniszterelnök lesz. Szemüveges szóvivőként indult, aztán lassan kigyúrta és politikai állattá nőtte ki magát a Fidesz második vonalában. A 2010-es kormányváltás idején már rendszeresen szerepelt a bulvársajtóban, imázsépítésre használta kerületi nyilvánosságát is. Még a Jóban-rosszban szappanoperában is felbukkant. Lázárnál több tudatossággal építkezett. Kisebb holdudvara nőtt ki a Belvárosban, de a hatalom birtokában aztán ő is hibázni kezdett.