A Hamász által szabadon engedett túszok közül sokakat még mindig súlyos traumáik miatt kezelnek

A Hamász által fogva tartott, de november végén szabadon engedett túszok közül sokan még mindig intenzív pszichiátriai kezelésre szorulnak a fogságban töltött hetek traumája miatt, írja a BBC. Renana Eitan, a tel-avivi Ichilov kórház pszichiátriai vezetője szerint a túszokat olyan súlyosan bántalmazták és olyan traumákat éltek át, amikkel pályafutása során eddig nem találkozott.

photo_camera Fotó: MOHAMMED ABED/AFP

Elmondása szerint a kórházban kezelt 14 kiszabadult túsz - kilenc 18 év alatti, kettő pedig 10 év alatti – között voltak olyan gyerekek, akiket fogva tartóik elkábítottak, többek között ketaminnal, ezért elvonási tüneteik voltak, olyanok, akiket szexuálisan bántalmaztak, vagy láttak erőszakot. De van olyan is, akit egy 1x1,5 méteres ketrecben tartottak, míg egy másik női túsz négy napot töltött a föld alatt, teljes sötétségben.