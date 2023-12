Nem tesz jót a vetésnek ez az enyhe idő

Az őszi vetések a tartós vízborítást +4, +5 Celsius fok alatt még bírják, de az elmúlt napokban ennél enyhébb volt az idő, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elemzésük szerint a jövőben is marad az átlagosnál melegebb időjárás, vasárnap estére pedig ismét csapadékra számíthatunk - igaz, nem túl sokra.

photo_camera Vetési varjú tavaly télen. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Múlt héten a legtöbb eső a Dunántúl északi részén esett, 40-70 mm is lehullott két nap alatt, és volt, ahol 20 cm hó is összegyűlt. Az elmúlt egy hónapban sokkal több eső esett az elmúlt éves átlagnál. A sok eső és a hegyekből leolvadt víz hatására több folyón is árhullámok vonultak végig. A talajok felső - egy méteres - rétege az ország jelentős részén telített állapotban van, és egyre több a belvízzel elöntött terület.

Leginkább az Alföldön és a Kisalföldön áll a víz a földeken, a tartós vízborítást pedig nem szeretik az őszi vetések, írja az OMSZ. Az enyhe idő mellett néhány hétnél tovább nem tartható ez az állapot, márpedig az Alföldön van, ahol már több, mint egy hónapja áll a víz.

Az előrejelzések alapján a közeljövőben is enyhe marad az idő, vasárnap több hullámban eső is jöhet, de csak kisebb mennyiségben. A jövő hét közepéig csak kis területen várható nagyobb eső, a szél gyengül, a ködhajlam pedig nő. Éjszakánként gyenge fagyok, napközben pedig 10 fok körüli maximumok várhatók. A téli napforduló után a délutánok már naponta 1-1 percet hosszabbodnak.