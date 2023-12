Trump tagadja, hogy csak azért került volna bele a Reszkessetek, betörők! második részébe, mert addig hepciáskodott, amíg bele nem rakták

„Semmi sem állhatna távolabb az igazságtól. Az a cameo segített abban, hogy a film sikeres legyen” – írta Donald Trump volt amerikai elnök a Truth Socialen néhány nappal azután, hogy a Reszkessetek, betörők! második részének rendezője azt mondta, Trump addig pattogott, míg végül inkább betették a filmbe.

Chris Colombus, aki az első részt is rendezte, a Business Insidernek mesélt az ikonikussá vált, nagyjából 10 másodperces Trump-cameóról. Az akkor még csak üzletember a Plaza Hotel tényleges tulajdonosaként saját magát alakította, ahogy útba igazítja Kevint az épületben.

Colombus elárulta, hogy 1992-ben Trump nagyon benne akart lenni a filmben. A Plaza Hotel akkori tulajdonosaként Trump azt mondta, a bérleti díj mellett csak akkor használhatják az épületet, ha ő is megjelenhet a filmben. Végül felvették a jelenetet, ami be is került a filmbe.

Hogy utólag miért nem vágták ki, annak köze lehet ahhoz, amit Trump is írt posztjában, a cameo tetszett az embereknek. „Amikor először vetítettük, a legfurcsább dolog történt. Az emberek éljeneztek, amikor Trump megjelent a kivetítőn” – mondta Colombus, aki ezután döntött úgy, hogy meghagyja Trumpot a filmben.