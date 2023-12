A romániai panziótűz nyolcadik áldozatának a csontjait találhatták meg

Újabb emberi csontmaradványokat találtak a romániai panziótűz helyszínén. Az ügyészek genetikai vizsgálatoknak vetik alá a csontokat, mert a még eltűntként nyilvántartott nyolcadik áldozat maradványai lehetnek.

A hatóság befejezte a helyszíni nyomozást, és lezárta a helyszínt. Több tanút is kihallgattak, valamint gondatlanságból elkövetett emberölés és rongálás gyanújával büntetőeljárást indítottak.



Raed Arafat, a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy több visszásságot is találtak a panzióval kapcsolatban. Már egy 2019-es ellenőrzéskor be kellett volna zárni, azonban a katasztrófavédelem megyei vezetői szemet hunytak a szabályszegések felett, és csak figyelmeztették a tulajdonost.

photo_camera Tűzoltók dolgoznak a panzió romjainál Fotó: HANDOUT/AFP

A panzió építési engedély nélkül működött. Ehhez egy 2011-es törvénymódosítás teremtett jogalapot, aminek most kezdeményezik az eltörlését.

A Gazdasági és Idegenforgalmi minisztérium pedig törvénymódosítást nyújt be, hogy ne kaphassanak működési engedélyt az építési és tűzvédelmi engedély nélküli szálláshelyek. Jelenleg Romániában több mint 3000 vendéglátó létesítménynek nincs tűzvédelmi engedélye.



A vendégekkel teli dél-romániai panzió december 26-án gyulladt ki. Az épületben 26-an tartózkodtak. A földszinten lakók időben ki tudtak menekülni, az emeleten tartózkodó nyolc vendégnek viszont ez már nem sikerült.

(via MTI)