Elmegy az ár, maradnak a bábok

Már látni, hogy szilveszter napján is szokatlanul meleg lesz, és írtunk arról is, hogy a mostani sok csapadék + meleg nem tesz jót a vetésnek.

Mielőtt belevágnánk az elmúlt két nap híreibe, itt van 4 cikk, amit külön is ajánlunk:

A Duna az jön

photo_camera Fotó: Gazda Albert

Tetőzött a Duna Budapestnél is, némileg alacsonyabban, mint arra a szakemberek számítottak. Mi pedig az aktuális áradástartalmak mellett felidéztük azt is, hogy 10 éve milyen extrémsportos videóval köszöntöttük az akkori árt. A Qubit pedig arról írt, hogy a mostani árvíz nem csak a klímaváltozás következménye, de növekedhet a téli árvizek kockázata ilyen kibocsátási szint mellett.

Kiderült, kit szán Orbán a "szuverenitásvédelmi" hatóság élére: Lánczi Tamás ex-századvégest, akinek az irányítása alatt nullázódott le az egykor szebb napokat is látott Figyelő, és aki most épp a közmédia online igazgatója.

A magyar katolikus egyház közölte, hogy hiába a pápai felvetés, ők továbbra is kerülnék az egynemű párok közös áldását, közben azt nem tudhattuk meg, hogy Semjén szerint rendben van-e, hogy a papok nyíltan politizálnak a templomokban. Szintén hír volt, hogy a miniszterből lett püspök, Balog Zoltán levelet írt Karsai Dánielnek, melyben kifejtette, az eutanázia legalizálása súlyos károkat okozna, de kiderült az is, hogy valamikor az év elején nyilvánosan fognak beszélni erről a témáról.

Tematikus cikkben szedtük össze 2023 nagy felelősségvállalóit Vidnyánszky kacifántos le nem mondásától Szili Katalin népmesei megoldásán át az ukrán nácit éltető kanadai parlamenti elnökig bezárólag, és beszámoltunk arról is, hogy többeknek is meggyűlt a baja a közösségi médiával: Mága Zoltán hat hónapja nem tudja visszaszerezni a feltört fiókját, míg a gödöllői Fidesz oldalán öt napja jelentek meg a félmeztelen nők fotói és a pornóvideók.

És hír volt még itthonról, hogy

Háborúk

photo_camera Tüzérségi lövedékek Bahmutnál 2023. március 18-án. Illusztráció: Narciso Contreras/Anadolu via AFP

Egyre többen halnak meg egyre több háborúban. A nyugati közösség tagjaként szemlélve a világot könnyen tűnhet úgy, hogy a sok háború ellenére nem változik semmi, de ez nincs teljesen így - írtuk nagy áttekintő cikkünkben. Ehhez a témához szorosan kapcsolódtak az elmúlt pár nap hírei, például hogy miközben előkerült egy videó, hogy gyerekeket is alsóneműre vetkőztetett és őrizetbe vett az IDF Gázában, az izraeli kormány egyre határozottabban fenyegeti katonai fellépéssel a Hezbollahot. Erdogan eközben arról beszélt, hogy Benjamin Netanjahu és Hitler között nincs különbség, mire az izraeli miniszterelnök azzal válaszolt, hogy Erdogan az utolsó, aki erkölcsről prédikálhat nekik.

Miután hetekig nem lehetett semmit tudni hollétéről, Oroszország egyik legrettegettebb börtönéből került elő Alekszej Navalnij. Ezért aztán részletesen is írtunk arról, mit lehet tudni a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben, a Harp faluban lévő IK-3 (becenevén „sarki farkas”) fogolytelepről.

Hír volt emellett, hogy jelen állás szerint egy ideig az utolsó nagyobb katonai segélyt kapta Ukrajna az Egyesült Államoktól, és beszámoltunk arról is, hogy több év börtönt kapott két orosz költő, mert háborúellenes verseket olvastak fel. És akkor még mindezekhez hozzájön, hogy Kim Dzsongun saját magához képest is súlyos háborús retorikához nyúlt, bármit is jelentsen ez a jövőre nézve.

Internetek

Amióta van internet, azóta jelentik be rendszeresen a halálát. Más-e az idei bejelentés, és ha igen, miért? AI, elszaródás-elmélet és a közös internet vége.



Életek

Az egészséges létére kerekesszékbe kényszerített, és gyerekként kopaszra borotvált Gypsy Blanchard esete milliókkal ismertette meg a Münchausen by proxy szindrómát. Büntetéséből 8 és fél évet kellett ténylegesen letöltenie, szabadulására időzítve pedig részletesen írtunk a történetéről.



Hír volt még a világból, hogy

Sakkok

Megbolondultak a világ leghíresebb sakkozói a hülye világbajnokjelölti versenykiírás miatt, megy a hiszti, a beszólogatás és a fenyegetőzés.



Darabok, podcastok, filmek

photo_camera Fotó: Budapest Bábszínház

A Dekameron 2023-nál kevés szórakoztatóbb, látványosabb, bravúrosabb előadás készült idén, ami közben járványról, háborúról és klímakatasztrófáról is szól. Igen, bábokon keresztül - írtuk lelkendező bábdarab-kritikánkban.

Megjelent a 444 dedikáltan nőket érintő témákkal foglalkozó podcastjának, a Tyúkólnak a hatodik része, kifejezetten popkulturális témákra fókuszálva, azaz szóba kerültek dél-koreai és magyar szappanoperák, leszbikus csókjelenetek, öregedő színésznők és a valóságshow-k szomorú valósága.

És ha már popkulturális tartalmak: nálunk debütált online a sepsiszentgyörgyi Raklap együttesről szóló zenés dokumentumfilm Dé:Nash főszereplésével, és folytatódott a magyar dokumentumfilmeket bemutató Jeti Mozi is, Oláh Kata filmjével, a Digitális nomádommal.

És még egy podcast: a Qubit sorozatának legújabb adásában Thúróczy Bertalan ráktúlélővel, orvosbiológiai mérnökkel és hosszútávfutóval beszélgettek életmódváltásról, étrendről, személyre szabott orvoslásról, és arról, miért nem baj, ha eggyel több bejgli csúszik le karácsonykor.