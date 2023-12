Töredék áron árvereztetné el a Külügyminisztérium azokat a kínai lélegeztetőgépeket, amelyekért brutális előleget fizetett

Már nagyon távolinak tűnik a magyar kormány gigantikus összegeket felemésztő lélegeztetőgép-beszerzése a covid-járvány első hullámában, de mindig jön valami újabb fordulat, ami bizonyítja, hogy a már akkor is tudhatóan értelmetlenül sok - 16 ezer darab - lélegeztetőre elköltött 300 milliárd forint minden idők egyik legrosszabb üzlete volt.

Most éppen egy árverés idézi fel a rengeteg közpénzt feleslegesen elégető bizniszt. Gelencsér Ferenc momentumos politikus hívta fel a figyelmet egy hirdetményre, ami karácsony előtt, december 20-án jelent meg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elektronikus árverési rendszerében. 749 darab lélegeztetőre keresnek vevőt, a végrehajtást a Külügyminisztérium kezdeményezte.

Ezekre a lélegeztetőkre is szerződést kötött a külügy a TMT Technics Kft.-vel. A cég 1208 lélegeztetőről állapodott meg a külüggyel, 13 milliárd forintért. (Ez volt a második legnagyobb tétel, csak a maláj GR Technologiestól vette több gépet a külügy, 6258 darabot, 176 milliárd forintért.)

Csakhogy a jelek szerint a TMT Technics nem szállította le az összes gépet, legalábbis erre utal, hogy a külügy 4 milliárdot hajtana be a kft.-n „előleg visszafizetés+perköltség” címen.

Az árverésen gazdát kereső 749 darab kínai, AEONMED Shangrila 510S típusú lélegeztető Magyarországon van, egy ceglédi vámáru raktárban lehet megtekinteni a készletet (beletartozik még egy doboznyi és négy zacskónyi „alkatrész”), vagyis le sincsen vámolva.

A két tételben meghirdetett lélegeztetők kikiáltási ára 650 millió+323,7 millió forint. Ez 1,3 millió forintos darabár, miközben a szerződésben még 10,7 millió forint szerepelt. Erős licitháború kellene, hogy elinduljon a több mint három éve dobozban tartott, kínai gyártmányú lélegeztetőkért, hogy a külügy megkapja a 4 milliárdos követelését.

Ha valaki türelmes, és nem lesz vevő, akkor a február 11-én kezdődő negyedik szakaszban már csupán 9 millió 737 ezer a kezdőár a 749 darab gépre összesen. Ami 13 ezer forintos darabár, vagyis potom pénz a szerződésben lévő 10,7 millióhoz képest.

A lélegeztetők beszerzésére szerződött cég tulajdonosa Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke, akit 2022-ben az európai szövetség elnökének is megválasztottak. A TMT Technics Kft. csak az egyik érdekeltsége, fő tevékenysége egyébként optikai eszközök gyártása, a covid előtt évi százmillió forint körüli forgalmat bonyolított. Ez ugrott fel 18,5 milliárd forintra a 2020-as mérlegük szerint, és lett ezzel egyidőben egy 7 milliárdos eszközparkjuk is, illetve megjelent a könyvelésben egy 4 milliárdos tartozás is, ami éppen annyi, mint a külügy követelése. A cég a 2022-es beszámolójában már nem tüntetett fel bevételt.

Nemcsak lélegeztetőgépre, hanem maszkgyártó gépsor leszállítására is szerződött a TMT Technics a magyar állammal. A kínai gyártósort 226 ezer euróért vették, és majdnem háromszoros áron, 600 ezer euróért adták tovább azonnal a magyar államnak - mindez már egy rendőrségi határozatból derül ki. A maszkgyártót ugyanis híressé tette Orbán Viktor. A miniszterelnök Facebook oldalán 2020. április 4-én tettek közzé egy videót, ami arról szólt, hogy a kormányfő a sátoraljaújhelyi börtönbe látogatva megtekintette azt a rabok által működtetett, nemrég beszerzett kínai maszkgyártó gépsort, ami - a filmben ez többször elhangzik - havonta 2,8 millió maszkot képes gyártani. Hadházy Ákos képviselőnek gyanús lett az eszköz, ki is derítette, hogy valójában hatodennyi maszkot lehet gyártani a gépsorral, amelyet óriási haszonnal adott el a cég az államnak, még a büntetésvégrehajtás is töredékáron tudott beszerezni hasonló kapacitású gépeket máshonnan. Hadházy feljelentést is tett, ezt változatos indokokkal dobták vissza újra és újra a hatóságok, tanulságos olvasmány egyben az egész.

Ha valakit pedig az érdekel, hogy mi van 12 ezer darab, szintén ekkor vásárolt lélegeztetővel, azok számára októberben volt hír, hogy bontatlanul állnak egy raktárban.