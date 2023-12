Az év, amikor Taylor Swift tökélyre fejlesztette a popsztárságot

Taylor Swift letarolta 2023-at, popkulturális értelemben mindenképp. Megcsinálta a zenetörténelem legtöbb bevételt hozó turnéját, sosem látott módon uralta le a slágerlistákat, a Harvardon kurzust indítanak róla, a Time magazin az év emberének választotta. Vele van tele az internet a TikToktól a legkomolyabb újságokig, még a moziból is ő szól. De miért pont ő? És miért pont most?

Sokakhoz hasonlóan 2008 környékén csatlakoztam rá Swift zenei munkásságára, amikor azt gondoltam, semmi nem írhatja le jobban kora tizenéves lelkem érzéseit, mint a You Belong With Me. Viszont kábé ez is volt az utolsó éra, ahol a dalai igazán meg tudtak szólítani. Az aktuális slágerei persze később szembejöttek velem időről időre, és feltűnt, amikor épp nagyon sokat szerepelt a bulvárlapokban a magánélete aktuális intrikái miatt, de ennél jobban nem mászott bele az életembe.

photo_camera Fotó: VALERIE MACON/AFP

Aztán jött a 2023-as The Eras Tour, én meg azon kaptam magam, hogy az Instagram feedem tele van Taylor Swifttel. Nem azért, mert én követni kezdtem őt, hanem mert egy csomó, teljesen más profilú (főleg amerikai) influenszer, akit követek, elkezdett nonstop róla posztolni. Olyan volt, mintha hirtelen mindenki Swiftie-vé - ez a Taylor-rajongók hivatalos gyűjtőneve - változott volna, és barátságkarkötőket meg hetekig (hónapokig!) készülő, csillogó kövekkel kirakott saját készítésű ruhákat gyártott volna a turnéra, aki pedig nem jutott el egyetlen állomásra sem, livestreameken keresztül követte végig az összes koncertet.

link Forrás

Úgy tűnt, ezek a koncertek egy óriási pizsamapartihoz hasonlítanak, ahol mindenki buliból kiöltözik, az ágyon ugrálva táncol és kibeszéli a barátnőivel a szerelmi ügyeit. Ez talán nem is áll annyira távol a céltól: Swift a karrierje kezdete óta tudatosan épít arra, hogy a rajongói szinte a személyes barátainak érezhessék magukat.