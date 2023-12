December elején adták át, most áll a víz az Őrhalmot Ipolyvarbóval összekötő út magyarországi szakaszán

December elsején egy avatóünnepséggel ünnepélyesen átadták a magyarországi Őrhalom és szlovákiai Ipolyvarbó között épült Szent-Iványi hidat. Az eseményen részt vett Szijjártó Péter külügyminiszter is, együtt vágta át a szalagot Ipolyvarbó polgármesterével és a Középső Ipoly Mente Regionális Fejlesztési ügynökség vezetőjével, ahogy az a Hírek.sk riportjában is látható. Szijjártó akkor arról is beszélt, hogy „manapság a tömeges illegális migráció időszakában" fontos azt pontosítani, hogy „a határon átkelhetnek kellő sűrűséggel és kellően akadálymentesen, akik azt a törvények tiszteletben tartásával, barátsággal és tisztességes szándékkal teszik".

De nem csak híd épült. Az EU társfinanszírozásával 2,5 milliárd forintból megvalósult fejlesztésben a 30,5 méteres híd mellett Magyarországon 1100 méter, Szlovákiában pedig 400 méter utat építettek, számolt be akkor az átadásról Magyarépítők.hu. Arra is kitérnek, hogy átkelőt és a magyar oldali csatlakozó utat a Hídépítő Zrt. alakította ki, a híd tervezése a FŐMTERV Zrt. végezte.

A két település között egyértelműen gördülékenyebb lett a közlekedés, hiszen korábban több mint 20 kilométert kellett autózni, ha valaki el akart jutni Őrhalomból Ipalyvarbóba, az most pár perc alatt oda tud érni. Vagyis tudna, mert a jelenlegi állapotokat látva nem biztos, hogy ezt az utat választja.

A környékről származó olvasónk a napokban próbálta volna ki az új útvonalat, de azzal szembesült, hogy a decemberben átadott út egy részét víz borítja:



Fotóján a háttérben látható az ipalyvarbói templom tornya, és a Magyar Építők honlapjára felkerült fotó alapján összerakható az is, hogy leginkább a folyó menti útszakasz érintett.



photo_camera Fotó: Magyar Építők



Olvasónk többi fotóján az is látható, hogy mekkora útszakasz került víz alá, és az útmenti mező is víz alatt van.

photo_camera Fotó: Olvasónk

photo_camera Fotó: Olvasónk

photo_camera Fotó: Olvasónk

Ráadásul valószínűleg nem utoljára okoz majd problémát az áradás. Olvasók azt írja, hogy a helyi lakosok jelezték a mérnököknek, hogy a víz évente többször is kiönt az Ipolyból. Ő úgy tudja, hogy mivel a régi töltésen, ami anno az utat szolgáltatta, védett állatállomány él, ezért az utat a töltés mellé tették, így évente több hétre is járhatatlanná válhat.



Azt egyébként a Középső Ipoly Mente Regionális Fejlesztési ügynökséget vezető Lőrincz Márta is megjegyezte a fenti videóban, hogy korábban az építkezéseket le kellett állítani az árvíz miatt, november elején pedig a Palóc Hírnök számolt be arról, hogy a nagy esőzések miatt megközelíthetetlenné vált a híd. Azt írták, hogy az október végi és november eleji esőzések miatt az Ipoly felső szakaszán megáradt a folyó, és az árvíz elérte Őrhalom körzetét, emiatt az új hídhoz vezető út egykilométeres szakasza víz alá került, járhatatlan lett.