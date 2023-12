2024-ben feltámad a német zenetörténelem utolsó nagy korszaka

„Az emberek nem tudnak nem hibázni, de a bölcsek és a jók a hibáikból és a tévedéseikből bölcsességet tanulnak a jövőben” – Plutarkhosz

„My heart starts boom

My arms feel weak

My head is exploding every day of the week” – DJ Bobo

Szerencsénkre van néhány Z generációs kollégánk a szerkesztőségben. Pár napja, készülvén erre a cikkre, küldtem nekik egy üzenetet, amiben megkérdeztem őket arról, hogy bármilyen keresőalkalmazás nélkül meg tudják-e mondani, mi az a eurodance (jurodensz), ismernek-e előadókat, vagy tudják-e, melyik országban volt a műfaj központja. Ötük közül egy sem tudott pontosat mondani, egyedül Benics Márk volt képes azonosítani a Pump up the Jam című számot témába vágóként (TikTok-videókból ismerte amúgy). Ez a – szerencsére teljesen érthető – fogalmatlanság már csak azért is meglepő, mert volt kis híján egy évtized, amikor mindent meghatározott ez a zenei műfaj itthon, egész Európában, sőt globálisan is sikeres volt.

Szóval abba a helyzetbe hoztam magam, hogy el kellene mondanom a huszonkevés éveseknek, mi is az a eurodance. Segítségül adja magát DJ Crazy Times idén nyáron kiadott klipje, ami a Minden európai dance zene a 90-es években címet viseli. És valóban: tökéletesen összefoglalja az összes hasonló slágert.

Mutatom a rapbetét szövegét leírva is, a fordítással nem húznám az időt, csodás fordítóprogramok segítenek annak, akinek kell:

Life, it never die / Women are my favorite guy

Sex, I'm wanting more / Tell the world, „Stop the war”

Boom, hear the bass go zoom / Have a body, feel the groove

Cyber system overload / Everybody movement

Vicc? Aki nem élt a 90-es években, az talán nem is érti, miért merül ez fel kérdésként. Nos, DJ Crazy Times tényleg viccel – mindig viccel, ő valójában Kyle Gordon komikus –, de nem jár messze ennek a számnak a minősége az eredeti eurodance-dalokétól, sőt. DJ Crazy Timesra/Kyle Gordonra még visszatérünk, de most jöjjön pár nosztalgiával és szégyenérzettel kevert bekezdés az igazi eurodance-ről, hisz az adatok azt mutatják, a műfaj hamarosan végképp feltámad.

photo_camera A berlini Tresor, korábbi nevén UFO klub Forrás: Wikipedia

Ahogy Trianon történetét is el lehet mesélni többféle kezdőpontból kiindulva – például a kiegyezéstől, a világháború kitörésétől, esetleg annak végétől –, úgy a Eurodance okait kezdetét sem könnyű meghatározni. Mi most nem térünk ki az ősöknek tekinthető eurodiscóra és az italodiscóra, ugorjunk helyette azonnal Németországba, a berlini fal leomlásának varázslatos pillanatába.