Pontosított a MÁV: Március elsejéig használhatók a BKK bérletek a helyközi járatokon

Pontosítást tett közzé a MÁV-VOLÁN-csoport a főváros és a közszolgáltatók megállapodásával kapcsolatban vasárnap, e szerint március elsejéig használhatók a Budapest-bérletek az agglomerációs Volánbusz-járatokon és a MÁV-HÉV járatain.

„A napokban nyilvánosságra hozott technikai megállapodás értelmében 2024. január elsejétől továbbra is a megszokott gyakorlat szerint használhatók a Budapest-bérletek az agglomerációs Volánbusz-járatokon és a MÁV-HÉV járatokon, ugyanakkor a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium döntésének megfelelően az átmeneti megoldás legfeljebb március elsejéig, az új tarifarendszer bevezetéséig lesz érvényben” - írták közleményükben.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken számolt be arról, hogy háromoldalú megállapodást kötött a BKK, a MÁV-HÉV és a Volánbusz, így egyelőre marad a fővárosi tarifarendszer, benne a helyközi járatokon is használható BKK-bérlettel. Ezt pontosította most a MÁV azzal, hogy csak március elsejéig tart ez az átmeneti megoldás.

Karácsony előtt még arról szóltak a hírek, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) elszámolási vita miatt nem akarja meghosszabbítani a fővárossal kötött közszolgálati szerződését. Karácsony Gergely ezt az opciót december 21-én ostobaságból és kicsinyességből történő kicseszésnek minősítette.