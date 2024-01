Az izraeli pénzügyminiszter zsidó telepeket hozna létre a Gázában

Bezalel Smotrich izraeli pénzügyminiszter arról beszélt, hogy Izraelnek tartósan ellenőrzést kell gyakorolnia a Gázai övezet felett, ami nem csak a hadsereg jelenlétét jelenti, hanem a ciszjordániaiakhoz hasonló zsidó telepeket is létrehozna, ami szerinte ott a biztonság gerincét jelenti. Egyébként a nemzetközi jog ezeket a telepeket illegálisnak tekinti. A miniszter az erről szóló terveit mihamarabb be szeretné mutatni az egységkormánynak, és bízik benne, hogy „október 7-e után az emberek már nyitottak lesznek arra, hogy máshogyan, új megközelítéssel gondolkozzanak Izrael érdekeiről”. Smotrich nemrég olyanokat is mondott, hogy palesztin történelem és kultúra nincs, így palesztin emberek sem léteznek.

photo_camera Bezalel Smotrich és Benjamin Netanjahu Fotó: ABIR SULTAN/AFP

Izrael hétfőn bejelentette, hogy a csapatai egy részét kivonja a Gázai övezetből, hogy célzottabb műveletekre álljanak át, a tartalékosokat pedig visszaengedika civil életbe. A kivont csaoatok másik része pedig a Hezbollah elleni második front esetleges megnyitására készülhet az ország északi részén.

A gázai hatóságok szerint az izraeli válaszcsapások kezdete óta 21 978 palesztin halt meg, 57 697-en pedig megsebesültek. Közben az izraeli biztonsági erők és a főügyészség egyre inkább aggódnak amiatt, hogy hágai Nemzetközi Bíróság népirtással vádolja Izraelt, miután a Dél-afrikai Köztársaság ezt kezdeményezte a hétvégén. (Haaretz)