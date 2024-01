50 hónapja húzódik a Simonka-per, és még csak most kezdik újra, teljesen a nulláról

Februárban ismét teljesen elölről kell kezdeni Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselő büntetőperét a Fővárosi Törvényszéken - írja a Magyar Narancs.

A bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárdos károkozással vádolt Simonka és 32 társa (köztük felesége, unokahúga, és mindenféle rendű és rangú egykori üzlettársa) ügyének tárgyalása 2020 januárjában kezdődött.

2022 őszén azonban - közel 25 tárgyalási nap és több mint két és fél év után - csere történt a tanácsvezető bíró személyében, minek következtében az egész ügyet újra kellett kezdeni. Ám ez nem ment egyik pillanatról a másikra: az új elnöknek bele kellett magát ásnia több tízezer oldalnyi nyomozati iratba, és szinte kívülről kellett tudnia a több mint százötven oldalas vádiratot is, a 2022 októberében újrakezdett perben pedig újra fel kellett olvasni mindazt, ami az első etap 25 tárgyalási napján elhangzott.

A büntetőpert így tejesen elölről kezdték, csakhogy tavaly ősz óta ismét szünetel a tárgyalás.

A büntetőtanács összetétele ugyanis újra megváltozott: a tanács egyik tagját kellett pótolni. Ez pedig ugyanazt jelenti mint az előző esetben: kezdődhet minden a nulláról.

És mivel a büntetőtanács új tagjának is kell időt hagyni, hogy megismerkedjen a felgyűlt anyagokkal, a Magyar Narancs információi szerint legkorábban 2024 februárjában indulhat újra, az elejéről a büntetőper.

Vagyis eltelt ugyan 50 hónap a Simonka-per kezdete óta, pont ott tartunk, mint 2020 januárjában. A kezdetek kezdeténél.

„Hosszú, több évtizedes pályafutásom alatt nem tudok hasonlóra példát mondani, de kollégáimat is kérdeztem, akik ugyanezt állítják” – mondta az ügyre rálátó, neve elhallgatását kérő jogász a Narancs.hu-nak. Hozzátette: „mindez már-már komolytalan és bohózatba illik, felvetheti a szándékosságot is, egyben megkérdőjelezi az igazságszolgáltatás szakszerűségébe és komolyságába vetett hitet, ezért nagyon rossz az üzenete.”



A lap arra is emlékeztet: a tárgyalássorozat még odáig sem jutott el, hogy a vád két koronatanúját, Kovács Zoltánt és Juhász Gábort meghallgassák a bíróságon. És miközben a tárgyalássorozat harmadik felvonása még el se kezdődött, Simonka György, a felesége és az unokahúga továbbra is minden évben kapja a vissza nem térítendő agártámogatásokat.

Simonkát ugyan a nagy nyilvánosság előtt lecserélte a Fidesz (a 2022-es választásokon már nem indult), politikai pozíció nélkül nem maradt: felkérték az egykor általa vezetett Pusztaottlaka társadalmi megbízatású alpolgármesterének.



A vádhatóság ugyan Simonkát tartja a főnöknek, mégis csak az eljárás harmadrendű vádlottja, a vád középpontjában a Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetője áll. A Magyar Termés volt vezetője, Kékessy Mihály György elsőrendű vádlott gazdálkodóként dolgozik, és a Magyar Államkincstár támogatói nyilvántartása alapján több mint 325 millió forint támogatást vett fel költségvetési és EU-s forrásból a büntetőper 2020. januári kezdete óta, ez az összeg a negyede annak, amit a vád szerint a szervezet elcsalt.

Kékessynek és Simonkának több közös cége volt, korábban egy időre Kékessy nevére került a tulajdonjoga annak a vagyonzár alá vett háznak, amiben a Simonka család lakik Újkígyóson.

És hiába zajlik a per (váltakozó intenzitással), mindeközben Simonka és szintén vádlott felesége is felveszi az elérhető pénzeket: az államkincstári adatbázis szerint 10 millió forint agrártámogatást kaptak az államtól, miközben az ügyészség 850 millió forint erejéig kért vagyonelkobzást Simonkára amellett, hogy 8,5 évre fegyházba küldené. Simonka unokahúga, a hatodrendű vádlott Tóth Renáta 28 milliót vett fel a per indulása óta azt agrártámogatási rendszerben.

via Magyar Narancs