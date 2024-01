Huszárvágással csökkentette a várólisták hosszát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Egy térdprotézisműtétre átlagosan mintegy 9, csípőprotézis-műtétre 6 és fél hónapot kell várni, de ez csak az országos átlag, van olyan intézmény, ahol térdprotézisre több mint 20 hónap a várakozási idő - írja a Pénzcentrum.

A várólisták hossza azonban meglehetősen szeszélyesen változik, a Pénzcentrum megállapítása szerint ugyanis a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az utóbbi években többször is változtatott azon, hogy milyen adatot és milyen formában közöl. Két évvel ezelőtt például még elérhető volt, hogy egyes műtétekre várhatóan mennyit kell várni (ez az átlagos tervezett várakozási idő), 2022 februárjában viszont ez az adat lekerült a honlapról. Most pedig - írja a lap - a NEAK a várakozók tényleges száma helyett már csak azt közli, hogy 60 napot meghaladóan hányan várakoznak. Vagyis mindenki, aki ugyan rajta van a várólistán, de mondjuk csak 59 napot kell várakoznia (vagy 58-at, 57-et, 56-ot, stb.), az már nem jelenik meg a listán. Így viszont maguk a listák is értelemszerűen rövidülnek, bár az összességben várakozók száma ettől nem csökken.



Ami egyben azt is jelenti, hogy a várólisták hosszát az adatközlésbeli trükközésnek köszönhetően nehéz összevetni a korábbi adatokkal.

De csak példaként: tavaly novemberben közel 13 ezer beteg várt szürkehályog-műtétre, most 60 napon túl 4,2 ezer beteg várakozik erre a beavatkozásra. 2023 novemberében térdprotézisműtétre 11 ezren, csípőprotézis-műtétre 6,6 ezren várakoztak. 2024 januárjában a 60 napon túl várakozók száma: térdprotézisműtétre 9,8 ezren, csípőprotézis-műtétre 5,5 ezren várakoznak.

„Ez alapján úgy tűnhet, hogy sokat csökkent a várakozók száma, ennél azonban valószínűbb, hogy a jelentős eltérést az adatközlés változtatása okozza” - írja a lap.



via Pénzcentrum