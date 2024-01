Lánczi Tamás a köztévében darálta le, mi lesz a Szuverenitásvédelmi Hivatal feladata

Hogyan fogadta a kinevezés hírét, és milyen tervekkel kezd a munkának - kérdezte újév alkalmából az M1 riportere az újonnan létrejövő Szuverenitásvédelmi Hivatal élére felkért Lánczi Tamást.

Lánczi elmondása szerint örült neki, és megtisztelőnek tartotta a megkeresést. Terveivel kapcsolatban pedig elmondta: amivel eddig elemzőként foglalkozott, azt eztán a gyakorlatban is alkalma lesz elvégezni, „amennyiben a köztársasági elnök asszony engem arra érdemesnek talál, és átvehetem a kinevezést” - utalt arra, hogy 6 évre szóló kinevezésére még Novák Katalinnak is áldását kell adnia.

Lánczi azonban arra a kérdésre, a gyakorlatban hogy fog mindez kinézni, sietett tisztázni: a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem hatóság, nem végez nyomozást, nem alkalmaz szankciókat, ha azonban „anomáliákat tapasztal, azokat nyilvánosságra hozza”.

Lánczi Tamás szerint frissen felálló hivatalának ez lesz a fő eszköze: a nyilvánosság, illetve az, hogy az adott szerveknek jelzi, hogy lépniük kellene. Az anomáliák feltárásához pedig lehetősége lesz különböző állami szervek információiból tájékozódni, és ezekből a megszerzett információkból „vonhat le következtetéseket”, illetve jelezheti például az erre szakosodott hatóságoknak, hogy esetlegesen nyomozzanak egy-egy ügyben, vagy éppen a jogalkotóknak, hogy „be kéne zárni kiskapukat”.

A következményekkel kapcsolatban Lánczi hangsúlyozta: a törvény egyértelműen fogalmaz, és valóban szigorú lesz. Ha valakiről kiderül, hogy tiltott külföldi finanszírozást fogadott el, akár 3 év börtönnel is sújtható.

Itt a riporter felhozta az elmúlt hosszú hónapok két emlékezetes esetét, a „guruló dollárok” és „Karácsony varázsdobozainak” ügyét, mire Lánczi kifejtette: mivel ismét egy kampányidőszak kezdetén vagyunk (ráadásul a nyáron egy napon zajlik majd a helyhatósági és az EP-választás), a Szuverenitásvédelmi Hivatal elsődleges feladata az lesz, hogy „a választás tisztasága felett őrködjön”.

Itt azért érezte, hogy egy kicsit nagy falatot harapott, és korrigált. „Az én hivatalom a külföldi befolyásolási kísérletek megakadályozására irányul”, mondta, mire a riporter meg is jegyezte, akkor „meg is lesz az első nagy feladat, a beavatás”.

Lánczi ezt beleegyezőleg tudomásul is vette, majd jelezte: a szuverenitásnak van számos más aspektusa is, amelyek szintén védelemre jogosultak, ha lement a beavatás, „ezekkel is foglalkozni kell majd”.

A riporter szerette volna megtudni, hogy vajon a szuverenitást védeni kell-e például olyan szervektől is, mint mondjuk az Európai Bizottság vagy éppen az Európai Parlament, amelyek már korábban is megpróbáltak „túlterjeszkedni” hatáskörükön, és beleszólni hazánk belügyeibe (ilyenként említette például a rezsicsökkentést és a migrációs politikát is), Lánczi azonban politikusi higgadtsággal intett nyugalomra. értékelése szerint ezek „elsősorban politikai csatározások, de ha az Európai Bizottság, vagy bármely más uniós szerv megpróbál túlterjeszkedni, csorbítani Magyarország szuverenitását, a vizsgálat tárgya lehet”, ám hozzátette azt is, hogy mivel az Európai Unió tagjai vagyunk, és Magyarország bizonyos jogköröket közösen gyakorol más tagállamokkal, ezért óhatatlanul lesznek olyan „súrlódások”, amelyek „nem tartoznak a Hivatal vizsgálati körébe”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal leendő elnöke tehát nagyjából összefoglalta mindazt, ami alapján korábban jogvédők aggályaikat fejezték ki a hivatal működésével kapcsolatban:

olyan szerv, ami ugyan papíron független, ám vezetőjét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki (Lánczi Tamásról pedig sok mindent lehet mondani, de azt, hogy túlzottan szuverén lenne, pont nem, ahogy az kiderül Rényi Pál Dániel nagyszerű portréjából is)

olyan kiterjedt vizsgálati hatáskörökkel rendelkezik majd, ami aggodalomra adhat okot: kérhet tájékoztatást más állami szervektől (ami jelentheti a rendőrséget, az ügyészséget, vagy a titkosszolgálatot is) és betekinthet adathordozókba is;

bárki ellen irányulhat, pontosan nem körvonalazott szabályok mentén, és vizsgálatának eredményét úgy hozhatja nyilvánosságra, hogy azzal szemben fellebbezni nem lehet;

a büntetés súlyosságát tekintve pedig alkalmas lehet arra is, hogy megfélemlítő hatással legyen azokra, akiket a kormány meg akar félemlíteni.

A szuverenitásvédelmi törvénycsomag részleteiről ajánljuk interjúnkat Dojcsák Dalmával (TASZ) és Pardavi Mártával (Helsinki).



A köztévé riportjában ezután a szó az EP-választásokra terelődött, Lánczi pedig immár politikai elemző „sapkájában” fejtette ki, hogy szerinte éles küzdelem várható - bár az előző is az volt -, amelyben a szuverenista erők és a globalista erők (a hanyatló Nyugat országai) csapnak majd össze. Mindenesetre arra is felhívta a figyelmet, hogy a globalizmus jelentette kihívásra ma kétféle válasz látható: az első a hagyományos nemzetállami szuverenista válasz (egyes közép-európai országok, köztük hazánk válasza), a második pedig a szélsőbaloldali megoldás (Nyugat-Európa válasza).



Lánczi előrejelzése szerint nehezen megmondható, milyen „mixtúra” áll elő az EP-ben, de azt leszögezte, szerinte polarizálódni fognak az erők. Összességében elemzőként Európa gyengülését prognosztizálta.

A teljes beszélgetés alább megtekinthető:



link Forrás