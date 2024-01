39 évesen meghalt Futaki Attila képregényrajzoló

Kedden méltósággal viselt, gyors lefolyású betegségben meghalt Futaki Attila, a magyar képregényvilág egyik legfontosabb, nemzetközi szinten is ismert alakja – írta meg a Prae.

Futaki Attilát a Hajógyár 2022 végén 15 perces kisfilmben mutatta be:

A Békéscsabán 1984. november 27-én született férfi a Magyar Képzőművészeti Egyetemen és a firenzei nemzetközi képregényiskolában tanult. Első magyar nyelvű könyve Spirál címen jelent meg 2009-ben a Magvetőnél, ezt itthon a Budapest angyala (2017), a 10. A Puskás (2021), A kivarrt (2022) és a művészeti vezetőként jegyzett Magyar Rocktörténet (2023) követte, de a 2000-es években több antológiában és lapban is szerepeltek a munkái.

Ő volt a Roham magazin első művészeti vezetője, a 3. szám őt dicsérte, ő vitte a lap szerkesztőségébe a később meghatározóvá vált Stark Attilát és a későbbi művészeti vezetőt, Szöllősi Gézát. Első képregénye is a Rohamban jelent meg, nélküle nem vált volna azzá a Roham, amit ma jelent – közölte Korchma Zsombor, a magazin főszerkesztője.

A rajzai feltűntek többek között a New York Timesban, az Atlanticben, a GQ-ban, a Forbesban és a Frankfurter Allgemeine Zeitungban is. Franciaországban három (Hypnos 1-2, Le Tatoeur), az USA-ban hét fontos munkája jelent meg, például három Percy Jackson- és egy Conan-kötet, illetve a Severed 1-7 és a Nameless City is.

Elnyerte az SND Award legjobb sport témájú műért járó díját (2013), az SND Award of Excellence-et (New York Times, 2016), az ADC Germany Awardot (FAZ, 2018), a Zórád Ernő-díjat és a Goodreads Choice-t is.