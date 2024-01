A vidéki mentősök nélkül Budapesten összeomlana az ellátás, ezért bárkit bármikor átvezényelhetnek

Készüljenek arra, hogy bármikor átvezényelhetik őket „távolabbi területre, leginkább Budapestre”, és ha ez történik, akkor természetesen egész napra ott is tartják az egységet – erről ír kollégáinak egy megyei vezető mentőtiszt az RTL Híradó birtokába került levélben. Azt is írta: átgondolja annak lehetőségét, hogy akár mindennap kijelöljön egy átvezényelhető egységet, „de ettől függetlenül akár napi több mentőegységre is sor kerülhet”.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint az ilyen átvezénylésekkel a statisztikákat akarják kozmetikázni, az átvezényelt mentőautókat vidékiként és fővárosiként is lejelentik. A szervezet szerint az átvezénylés miatt túlórázásra is kényszerülő vidékiek nélkül összeomlana a budapesti ellátás. Az RTL-nek név nélkül nyilatkozó mentős azt mondta: van olyan nap, amikor húsz autót vezényelnek a fővárosba az ország különböző tájairól.

Az Országos Mentőszolgálat úgy reagált az RTL megkeresésére, hogy a betegek érdekében minden lehetséges eszközt kihasználnak a szükséges mentőkapacitás biztosítására. Arra nem válaszoltak, hogy hány vidéki egységre van szükségük naponta, és arra sem, hogy egy átvezényelt autót miért tartanak két helyen is nyilván.