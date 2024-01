Jól járt, aki megvárta a januárt a lakáshitel felvételével, és elég rosszul, aki nem

Januártól új kamatplafon lépett életbe, ami az érintett bankoknál (lényegében minden nagyobb hazai pénzintézetnél) 7,3 százalékos maximális THM-et határoz meg az október óta érvényben lévő 8,5 százalékos kamatplafon után. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átlagosan közel 15 ezer forinttal csökkennek a törlesztők az új szerződések esetében.

Az önkéntes kamatplafont október 9-én vezették be – a kormány kérésére – egyes hitelekre (leginkább lakáshitelekre) a bankok. Kilenc nagy pénzintézet csatlakozott. Akkor abban állapodtak meg, hogy ezek a bankok nem nyújthatnak 8,5 százaléknál magasabb THM érték mellett lakáshitelt, illetve hogy a piaci kamatozású vállalkozói forgóeszközhitelek kamata nem haladhatja meg a 12 százalékot. A maximális THM értékét csökkentették most 7,3 százalékra. A versengő bankoknál a valóságban akár 7 százalék alá is eshetett az újévben a kamatszint. Így néznek ki a fontosabb ajánlatok január elsejétől most a Bankmonitor összesítésén:

photo_camera Hitelajánlatok az újévben. Forrás: Bankmonitor

A Bank 360 azt írja, egy 600 ezer forintos havi jövedelemmel 20 éves futamidőre felvett 20 millió forintos lakáshitelnél a kamatplafon 8,5-ről 7,3 százalékra mérséklése közel 15 ezer forintos törlesztőrészlet csökkenést eredményezett. Nagyon rosszul jártak azok, akik október elején, vagy azelőtt vették fel a hitelüket. Ők, akik mindössze három hónappal korábban kötöttek szerződést, 20-30 ezer forinttal fizethetnek többet ugyanazért a lakáshitelért, mint amiket 2024 januárjában vesznek fel az emberek.

A Bank 360 azt is megjegyzi, hogy a magas kamattal szerződők számára egyre inkább megfontolandó lehet a hitelkiváltás lehetősége. Azoknak, akik körülbelül egy évvel ezelőtt vettek fel lakáskölcsönt 10 százalék körüli THM-mel, már érdemes megfontolni ezt, hiszen a jelenlegi 7 százalék körüli ajánlatokkal jelentős összeget spórolhatnak még azzal együtt is, hogy a hitelkiváltásnak nem elhanyagolható költségei vannak.