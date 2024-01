RTL: A MÁV dokumentumában nincs arra utalás, hogy ne lehetne használni március 1-je után a BKK-bérleteket a helyközi járatokon

Meglehetősen ellentétesek az információk arról, hogy március elseje után is lehet-e használni a BKK-bérleteket a MÁV-HÉV és a Volánbusz helyközi járatain. Az RTL Híradó birtokába került dokumentumokból most az derül ki, hogy nincs arra utalás, hogy ne lehetne március 1. után is használni a bérleteket.

Az ügy december 21-én robbant ki, miután kiderült, hogy az ÉKM elszámolási vita miatt nem akarja meghosszabbítani a fővárossal kötött közszolgálati szerződését. Ez többek között azt jelentette volna, hogy március 1-je után nem lehetett volna használni a BKK-bérletet a vonatokon és HÉV-eken sem.

December 29-én a BKK bejelentette, hogy átmenetileg maradnak a helyközi járatokon is használható BKK-bérletek, miután áthidaló megállapodást kötött a MÁV-HÉV-vel és a Volánbusszal.

Két napra rá viszont már arról írt a MÁV-Volán-csoport, hogy a megállapodás alapján csak március 1-jéig lehet használni a BKK-bérleteket a járatain. Utána az ÉKM - jelenleg kidolgozás alatt álló - új tarifarendszere lép életbe.

Az RTL Híradó birtokába került, december 29-én a MÁV illetékese által is aláírt dokumentumban azonban ilyen határidő nem szerepel. A dokumentumban csak annyi van, hogy január elsejétől él a szolgáltatási szerződés, ami „közös megegyezéssel, valamint 30 napos felmondási idővel – a megrendelők részéről külön-külön is – rendes felmondással szüntethető meg”.

Szerdán számoltunk be arról, hogy a konfliktus egyre mélyül, miután az Index - főszerkesztője által írt - cikkében azt sugallja, hogy Karácsony Gergely tudatosan döntött megállapodás helyett az együttműködés felszámolása mellett. A főpolgármester viszont ezt tagadja, és a propagandasajtó hadrendbe állításáról ír. Karácsony Gergely szerint „ez egy határozatlan idejű szerződés, tehát addig van érvényben, amíg valaki föl nem mondja”.