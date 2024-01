Alakul egy nagy csörte a kormányon belül arról, hogy elengedjék-e a költségvetési gyeplőt

Hamar komoly konfliktus lehet abból, hogy Orbán Viktor december elején úgy döntött: a gazdaságpolitikát meghatározó kérdésekben és döntésekben Nagy Mártoné lesz a főszerep. Varga Mihály pénzügyminiszter ki is került a gazdasági kabinetből. Varga azzal vigasztalta magát, hogy cserébe bekerült az „új kormányzati döntéshozó fórumba", ami a „fegyelmezett költségvetési gazdálkodásért” lesz felelős. Ehhez kapott társakat is: Rogán Antalt, Gulyás Gergely és Orbán Balázst.

Hogy valójában mekkora lett a gazdaságfejlesztésiből nemzetgazdasági miniszterré átnevezett, jelentős portfóliókat begyűjtő Nagy Márton befolyása, az gyorsan kiderülhet. Adott ugyanis egy interjút a Demokratának, amiben hol EU-s szinten, hol Németországnak tanácsot adva, hol a hazai költségvetésre célozgatva arról beszélt, hogy szerinte ideje lenne a költségvetési lazításnak. Hogy ez mennyire lenne kockázatos, arról itt írt a Portfolio.hu.

Nagy általánosságban arról beszélt, hogy a gazdasági növekedés visszaesését a világban két megoldással igyekeznek orvosolni. Vannak olyan államok, amik a növekedés összeomlása ellenére is ragaszkodnak a költségvetési fegyelemhez. És vannak azok, akik a költségvetési hiányt elengedve állami támogatásokkal javítják saját versenyképességüket. Ilyen az Egyesült Államok és Kína. A kérdés szerinte az, hogy az EU is erre az útra lép-e, és a miniszter egyértelműen jelezte, hogy a költségvetési szigor további fenntartása szerinte rossz döntés lenne, „hiszen ha mások versenyeznek, és 7-8 százalékos költségvetési hiánnyal és száz százalék körüli államadóssággal futnak, akkor mi is lehetünk megengedőbbek magunkkal szemben".

A magyar költségvetésről azt mondta, hogy a hiánynak csökkennie kell, de figyelembe kell venni a gazdaságfejlesztési célokat, hiszen idén kiemelt cél a növekedés helyreállítása. Ehhez pedig a költségvetés oldalán is szükséges egyfajta impulzus a gazdaságnak.

A jelek szerint még nem dőlt el, hogy ez a magyar kormány új álláspontja-e, mert Varga Mihály pénzügyminiszter a mai sajtótájékoztatóján a Portfolio beszámolója szerint többször is jelezte, hogy a kormánynak egyértelmű célja 2024-ben a költségvetési hiány és az adósságráta lefaragása, igaz, konkrét számokat nem mondott. „A kormány tovább fogja folytatni az egyensúlyi mutatók javítását, a hiány és az adósság csökkentését. Olyan lépéseket kell megtenni, amelyek tovább erősítik a fegyelmezett gazdálkodás képét, a 2024-es költségvetési törvényt kell betartania a kormánynak” - mondta Varga, aki kormányzati szinten elvileg, az új felállásban is, a „fegyelmezett költségvetési gazdálkodásért” felelős. Ezt jelezte is, amikor azt mondta, hogy ő a költségvetési fegyelem betartásával tudja segíteni a gazdasági növekedést.

A Nagy Márton által igényként jelzett fiskális impulzusról Varga azt mondta: ha lesz tere, lesz impulzus. Szerinte „a költségvetés mindig is kész volt arra, hogy adjon ilyen impulzusokat” például a családtámogatások és egyéb lépések terén.

Varga egyébként kétszer sem adott konkrét választ arra a kérdésre, hogy kőbe van-e vésve a 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycél 2024-re. Annyit mondott, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány és az adósságráta csökkentése mellett, azt is megjegyezte, hogy nincs a kormánynak költségvetési élénkítési szándéka, illetve hozzátette még azt is, hogy „nem volna jó ötlet a költségvetési lazítás, ilyen szándéka a magyar kormánynak nincsen”. Harmadszorra aztán úgy adott igen választ a 2,9 százalék tartására, hogy azt mondta: „mert elfogadta a parlament a költségvetési törvényt. Mivel 2,9 százalékos hiánycél van, ezért nekünk ezt kell tartani.”



Ami azért nem a legerősebb érv, hiszen december legvégén suttyomban ismerte be a kormány, hogy a még 2022 nyarán megalkotott, aztán sokszor átírt, legutóbb október elején módosított, majd 66 nap alatt láthatóan összeomlott költségvetés tényleg tarthatatlan. A deficitet a tervezett 3,5 százalékról előbb 3,9 százalékra, aztán 5,2 százalékosra engedték el, majd az év végén kiderült, hogy még ennél is magasabb, 5,9 százalékos lehet a 2023-as költségvetési hiány. (Február körülre lesz meg a 2023-as eredményszemléletű hiány. Azt viszont Varga már most közölte, hogy az államadósság GDP-arányos mértékét 2023-ban tovább csökkentették a 2022 végi 73,9 százalékos rátáról, de azt nem árulta el, hogy mennyivel.)

Azt Varga elismerte, hogy tavaly a magasabb hiánnyal is a gazdasági visszaesést fékezte a kormány, ami akkor szerinte helyes volt. „Idén azonban nincs olyan szándéka a magyar kormánynak, hogy fiskális ösztönzést indítson, amíg az egyensúlyi mutatók nem álltak helyre”.

2024-nek a tavaly nyáron kitűzött 2,9 százalékkal indul neki a kormány, ez csak szigorításokkal lenne elérhető, de bármi ilyenről még korainak tartott nyilatkozni Varga. (Mindenesetre Varga szerint remekül bevált, hogy már nyáron döntenek a következő évi költségvetésről, és idén is ez a terv.)