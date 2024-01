Az egész világnak figyelmeztetés, ahogy az oroszok napokra lelőtték az ukrán mobilhálózatot

Valószínűleg már hónapok óta teljes hozzáférése volt a legnagyobb ukrán mobilszolgáltató, a Kyivstar rendszeréhez az orosz hírszerzéshez kapcsolódó hackercsoportnak, mielőtt december 12-én egy túlterheléses kibertámadással napokra lebénították a hálózatot. A mobilok mellett sok helyen a bankautomaták is működésképtelenné váltak, néhány megyében pedig az automatikus légiriadó-figyelmeztetések is szüneteltek a kibertámadás miatt.

A Kyivstarnak 24 millió előfizetője van, ők a legnagyobb telekommunikációs cég Ukrajnában, sok faluban nincs is más hálózat, így a leállás rendkívül súlyos károkat okozott az országban. A rendszert csak egy hét múlva sikerült teljesen helyreállítani.

A háború kezdete óta ez volt az egyik legsúlyosabb orosz kibertámadás. A behatolással, több ezer virtuális szerver és számítógép kiiktatásával teljesen elpusztították egy távközlési óriás szívét - az akció egyszerre szolgálhatott hírszerzési célokat és volt a pszichológiai hadviselés része.

photo_camera Fotó: SERGEI CHUZAVKOV/AFP





Az ukrán biztonsági szolgálat, az SZBU vizsgálata szerint az orosz hackerek már tavaly tavasszal megpróbálták feltörni a Kyivstar rendszerét, amibe májusban valószínűleg sikerült is bejutniuk. Az ukrán titkosszolgálat szerint lehetséges, hogy belső segítőik is voltak, mindenesetre novembertől már teljes hozzáférésük volt a rendszerhez. Ez alapján elérhették bárkinek a személyes adatait, képesek voltak a telefonok helymeghatározására, le tudták hallgatni az üzeneteket, de akár a Telegram-fiókokat is fel tudták törni.

Az SZBU jelentése szerint a támadást az orosz katonai hírszerzés Sandworm nevű, több korábbi rendszerbehatolásért is felelős kiberhadviselési egysége hajtotta végre. A támadást az egységgel kapcsolatban álló Szolntszepjok orosz hackercsoport vállalta magára - mondta Ilja Vityjuk, az SZBU kiberbiztonsági osztályának vezetője. "Ez a támadás nemcsak Ukrajna, hanem az egész nyugati világ számára közvetített fontos üzenet és figyelmeztetés arra, hogy senki sincs biztonságban" - idézi Vityjukot az MTI.