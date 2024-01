Ha Lukasenko lemond, most már nem kell aggódnia, családjának és neki is mindene biztosítva lesz

Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök aláírta az államfőről szóló törvény módosítását, amely többletjogokat és kiváltságokat ad az elnöknek és családjának a tisztség megszűnése után is, írja az MTI.

A változások közt szerepel, hogy a hivatalos lakóhely mellett az elnöknek ideiglenes tartózkodásra és pihenésre is biztosítani kell ingatlanokat, amelyeket azután is használhat, hogy lejár a hivatali ideje. Emellett élete végéig igényt tarthat testőri szolgálatra is. (Az Egyesült Államokban szintén minden egykori elnök élete végéig jogosult a titkosszolgálatok által garantált védelemre.)

A törvény szerint az államfő mentelmi joggal rendelkezik, elnöki jogkörének gyakorlásával kapcsolatban tetteiért nem vonható felelősségre, nem tartható őrizetben és nem állítható bíróság elé. A mentelmi jog mostantól családtagjaira is kiterjed, de sérthetetlenek lesznek az elnök és családjának lakó- és irodahelyiségei, közlekedési és kommunikációs eszközei és iratai is.

Hivatalból való távozása után a volt elnök - hasonlóan Amerikához - ugyanolyan egészségügyi ellátásra lesz jogosult, mint addig. Ezen felül szállítási szolgáltatásokra is igényt tarthat, életének és egészségének fenntartását az állami költségvetés fedezi, illetve a mindenkori elnök törvényben megállapított illetményének megfelelő, élethosszig tartó juttatásra is jogosult lesz. (Az Egyesült Államok egykori elnökei kicsivel több nyugdíjat kapnak, mint a jelenlegi elnök fizetésének a fele.)

Az elnöki székből való távozáskor Lukasenko teleppel és melléképületekkel rendelkező állami ingatlant kapna ajándékba, halála után pedig családtagjainak mindegyike az akkori államfői fizetésnek megfelelő összegét kapná fizetésként.

Mindemellett megerősítették az elnök hatáskörét, hogy javaslatokat tegyen a parlamentnek, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság elnökeinek, helyetteseinek és bíráinak személyére, a központi választási bizottság elnökének és tagjainak megválasztására. Emellett joga van indítványozni az ország fegyveres erőihez tartozó csapatok külföldre küldését is.