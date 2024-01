Hosszú évek óta először tavaly több új autót helyeztek forgalomba, mint használtat

2023-ban 105 662 import használt személyautó kapott hazai rendszámot a DataHouse adatai szerint, amelyeket a Jóautók.hu összesített. Az új autók közül ezzel szemben 107 720 darab kapott rendszámot, ami azt jelenti, hogy hosszú idő óta 2023-ban fordult elő először, hogy kevesebb használt gépjármű került forgalomba, mint új.

Összességében 16,2 százalékkal kevesebb volt tavaly a forgalomba helyezett használt autók száma, mint 2022-ben. Havi bontásban a kilencezres átlagos szint körül mozgott ez az adat, ami jelentősen elmarad az előző évek havi 10-11 ezres behozatali átlagától. Decemberben pedig mindössze 7 145 volt a forgalomba helyezések száma, ami még a szigorú covid-lezárások idején tapasztalt 7 600-as havi minimumot sem érte el. Így néz ki mindez a Jóautók.hu grafikonján:

Az okokról Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója azt mondja, „a tavalyi reálbércsökkenés miatt kialakult átmeneti keresleti sokk az autópiacokon belül elsősorban a használtautó-import szegmensét érintette. A belföldi adásvételek száma ugyanis hozta a 2022-es szintet, és az újautó-értékesítésben is csupán 3,4 százalékos volt a visszaesés az előző évhez képest. Az alacsony behozatali számokért több tényező együttes hatása lehet a felelős. Egyrészt a gazdasági nehézségek miatt a nyugati piacokon is megnőtt az érdeklődés a használt autók iránt, ami felfelé mozdította az árakat. Másrészt a jövedelmi helyzet romlása miatt idehaza a megmaradt vásárlók is óvatosabbá váltak, és a jobban nyomon követhető előélettel rendelkező belföldi kínálat felé fordultak.”

Ami a behozott használt autók közötti sorrendet illeti: a listát hagyományosan a Volkswagen (13%) vezeti, a második helyről azonban a Ford (9%) 2023-ban leszorította az Opelt (8,8%). Az Audi (6,9%) negyedik helye változatlan, ugyanakkor a következő helyeken szintén helycsere történt: a Mercedes (6%) a nyolcadik helyről az ötödikre ugrott, megelőzte a BMW-t (5,6%), a Toyotát (5,1%) és a Hyundai-t (4,5%) is.

