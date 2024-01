„Még az is el van hazudva tőlünk, hogy fel tudjuk-e ismerni, amikor bántalmaznak minket az interneten”

Mi lehet napjainkban a feminizmus fő feladata? Lehet-e túl sok a feminizmus egy feminista műsorban? Egyáltalán most akkor mit jelent ez a szó? Azt, hogy csak nők legyenek a parlamentben? Vagy, hogy a nőknek többet kellene keresnie a férfiaknál?

Ha az összes kérdésre nem is lehet egyértelmű választ adni, az utolsó kettőre azért azt hihetnénk, hogy a legtöbben egyből rámondják, hogy dehogyis. Miközben a tapasztalat az, hogy sokszor nem csak a férfiak egy része, de még sok nő is azt gondolja, hogy ez így van. Legalábbis többek között ez derült ki egy feminista influenszerek tapasztalatairól szóló beszélgetésen.

photo_camera grafika: Kas Franci

Emellett szó volt arról is,

hogy érdemes-e mindennek ellenére a feminista szót használni azzal együtt, hogy ez sokaknak elidegenítő,

miért hangoztatják egyes férfiak, hogy mennyire támogatják a feminizmust miközben ha a komfortzónájukon kívül is kell tenniük ezért akkor már közel sem olyan lelkesek

vagy hogy miért van egyáltalán szükség feminista tartalmakra.

Női irodalom, női film

Recept feminista kontentgyártáshoz címmel szervezett kerekasztalbeszélgetést a Lazy Women nevű kollektíva decemberben az Aurórában. A rendezvény a Csak ezt az egyet kértem! című feminista fesztivál részeként valósult meg.

Arra, a kérdésre, hogy miért van szükség feminista tartalmakra már a beszélgetés résztvevőinek bemutatkozásából választ kaptunk. Hamar kiderült, hogy a legtöbben nem is feltétlenül feminista tartalmakat akartak gyártani, azonban nőként egyáltalán nem meglepő, hogy egy idő után maguktól beszivárogtak a kifejezetten nőket érintő témák és problémák a műsoraikba. Tóth Patrícia a saját szoba podcast egyik készítője például azt emelte ki, hogy ők egy idő után azért is szerettek volna ezzel a témával foglalkozni, mert azt érezték, hogy a kultúrában nagyon nagy számban a férfiak vannak az alkotói oldalon és a kritikai oldalon is. Így az általuk megkreált kánonba azok kerülnek be, amiket ők beválogatnak,

„ami meg női, az mintha egy ilyen kis kicsinyítő képzővel lenne, hogy női irodalom, női film”

ők pedig ezt próbálják egy kicsit megkapirgálni és lebontani.

„Közösségeket kéne alkotni”

Abban nagyjából minden résztvevő egyetértett, hogy az elmúlt években még ha a közvetlen környezetükben tapasztaltak is egy bizonyos mértékű változást a feminizmus megítéléséről, azonban társadalmi szinten egyáltalán nem. Országh Kitti a korábban az Indexen is futó lánylétedre blog alapítója szerint ehhez még nem telt el elég idő, ugyanakkor kiemelte, hogy közben jön egy fiatalabb, frissebb generáció „aki baromi merész, nagyon okos, nagyon tudatos” és ennek hála jönnek létre az ilyen beszélgetések is.

Tóth szerint is a feminizmusnak az lenne az egyik fő feladata, hogy ehhez hasonló női közösségeket építsenek ki, hogy megosszák egymással a tapasztalatainkat és azt, hogy „nem egy ilyen elszigetelt valamiben létezünk, hiszen a patriarchátusnak ez is egy célja, hogy egyedül érezd magad a saját gondolataiddal”.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs

Csörgő Eszter a Perspektíva Youtube-csatorna készítője szerint viszont a feminizmus megítélésével kapcsolatban az is fontos kérdés, hogy hasznos-e egyáltalán, hogy ezt a szót használjuk, hiszen már számtalanszor felmerült az elmúlt 100 évben, hogy a feminizmus mint szó sokak számára rendkívül elidegenítő és emiatt képtelenek azonosulni vele. Azonban szerinte végső soron mindegy is, hogy milyen szót használnak magukra, mert egy idő után úgyis pejoratívvá válna. Ez utóbbi kijelentéssel Balogh Orsolya a Be your own sugardaddy című Tilos rádión is futó műsor készítője és a beszélgetés moderátora is egyetértett, szerinte ugyanis a

„feminizmus az, amivel mi töltjük meg”.

Csörgő azonban itt emlékeztetett rá, hogy sok nő nem szereti azonosítani magát ezzel a jelzővel, mivel sok téves jelentést kapcsolnak hozzá. Így amikor ők azzal indítanak egy mondatot, hogy én nem vagyok feminista, akkor arra gondolnak például, hogy nőként többet kéne keresniük a férfiaknál, vagy hogy a feminizmus nem fér össze a családalapítással. Majd utána felsorolnak számos olyan társadalmi problémát, amik viszont valóban feminista törekvések.

Disclaimer: ez a férfiakat is érinti

Később az is szóba került, hogy mennyire meglepően sok férfi gondolja magáról azt, hogy feminista, miközben amikor valóban feminista tetteket vagy véleményt kellene megformálniuk akkor nem inkább csendben maradnak. Országh szerint ez azért van mert bár „nagyon szeretik elmondani, hogy feministák, de egyébként nem valószínű, hogy egy csomó férfi valójában az lenne.” Majd példaként elmesélte, hogy egy férfi ismerőse pont nemrég kérdezte meg tőle, hogy miért nem nyit a feminizmus a férfiak felé.

„És akkor így próbáltam rájönni, hogy ez milyen gáz, hogyha tőlem kérdezed meg, meg én magyarázzam el neked, hogy

neked kell beletenni férfiként azt a munkát, hogy megértsd, mi az a feminizmus, tisztában legyél a privilégiumaiddal, olvassál, beszélgess nőkkel, maradj csendben, amikor csendben kell maradni és ne tedd a helyére a másikat, hogy az nem úgy van, és nem jól érzi.”

Emellett hozzátette, hogy még akkor is, ha egy férfi nagyon felvilágosult, tudatos, olvasott és egyenlő partnerként kezeli a nőket, akkor is lehet min dolgozni, mert ez egy örök tanulási folyamat.

photo_camera Országh Kitti Fotó: Kristóf Balázs

Ezután Tóth idézett egy felmérést arról, hogy férfiak mikor keresnek rá arra, hogy mikor van a nemzetközi férfiak napja. A nemzetközi nőnapon.

„Ilyenkor kiugrik ez a szám, máskor nem nagyon érdekli őket. Szóval nem annyira szeretnek kikerülni a rivaldafényből” - mondta.

Szóba került az is, hogy sokszor a férfiak sem értették még meg komplexen, hogy mi az a nemi szerep elvárás, amibe a patriarchátus belekényszerítette őket, vagy akár ösztönösen azt érzik, hogyha ők ezen változtatnak, akkor elveszíthetik a megszerzett privilégiumokat.

Csörgő szerint azonban „az a legviccesebb, hogy a feminizmus rengeteget foglalkozik a férfiakkal”. „Főleg az elmúlt években látok egy ilyen trendet, hogy minden egyes nőjogi kérdéssel kapcsolatos tartalom előtt kell, hogy legyen egy disclaimer, ami biztosítja a férfiakat arról, hogy tudjuk, hogy ez titeket is érint, és azért beszélgetünk róla, hogy nektek is jó legyen. És akkor utána rá lehet térni arra, amiről valójában szeretnék beszélni.”

Hogyan éld az életedet a trollok szerint

Csörgő arról is beszélt, hogy mekkora mértékű célzott gyűlölet éri a nőket az interneten, mivel jelenleg is egy specifikusan nőket érintő internetes bántalmazási kultúrában élünk. Szerinte irreális elvárás a nőkkel szemben, hogy ezekkel a bántó és néha már zaklató megnyilvánulásokkal aztán ne foglalkozzanak, mivel „ezen nem lehet csak úgy túllépni”.

„Szerintem a mi feladatunk, hogy azokhoz a lányokhoz, meg nőkhöz - meg azokhoz férfiakhoz akiket érdekel ez a téma - beszéljünk, akik már azért valamilyen szinten rálátnak arra, hogy valami nem stimmel. ” Ugyanis szerinte az is egy nagyon alattomos elvárás a női tartalomgyártókkal szemben, hogy ne töröljék a trollkommenteket, meg a zaklatókat, miközben ezeket egészen nyugodtan lehetne tiltani és törölni – ez nem egy érdemi kritikának az elhallgatása.

„Még az is el van hazudva tőlünk, hogy fel tudjuk-e ismerni, amikor bántalmaznak minket az interneten. Márpedig ezt fel tudjuk ismerni, érezzük a gyomrunkban és nem is kell végigolvasni szerintem ezeket a kommenteket.”

photo_camera Csörgő Eszter Fotó: Kristóf Balázs

Az azonban tény, hogy előbb-utóbb mindenképpen fognak érkezni kommentek, aminek a kezelésénél az a legfontosabb, hogy szem előtt tartsuk a saját mentális egészségünket. A résztvevők azt is javasolták, hogy érdemes a saját tapasztalatainkat másokkal is megosztani, azonban ezt is csak addig csinálja mindenki amíg az komfortos.