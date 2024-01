Lemond az amerikai fegyverszövetség elnöke

Harminchárom év után január 31-én távozik hivatalából a 74 éves Wayne LaPierre, az amerikai Nemzeti Fegyverszövetség (NRA) vezérigazgatója, írja a BBC.

LaPierre azt állítja, döntése hátterében egészségügyi okok állnak. Ezzel együtt a napokban kezdődik New Yorkban az a per, amiben LaPierre-t és a szervezet három másik volt és jelenlegi magas rangú vezetőjét dollármilliók ellopásával vádolják. New York állam főügyésze korábban a Nemzeti Fegyverszövetség feloszlatására is javaslatot tett.

Az NRA az USA egyik legkomolyabb lobbiszervezete, a fegyvertartás szigorításának minden formáját ellenzi sőt, a még több fegyver szerintük még biztonságosabbá teszi az országot. LaPierre az iskolai lövöldözések után is rendre megvédi a fegyverviselés szabadságát. Szerinte ez a legalapvetőbb emberi jog, hogy az amerikaiak akár fegyverrel is megvédhessék magukat, a korlátozás nem megoldás.

photo_camera Wayne LaPierre Fotó: JIM WATSON/AFP

Közvetlenül finanszíroznak politikusokat. Wayne LaPierre Donald Trump volt amerikai elnökkel is jó kapcsolatokat ápol, 2016-os választási kampányát a szervezet 30 millió dollárral tolta meg.

A tagdíjakból származó bevételeik ugyanakkor csökkennek, 2016 és 2023 között 23 százalékkal. Tagságuk a 2018-as hatmillióról három évvel később 4,9 millióra esett.