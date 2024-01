A következő választáson Lázár János már nem indul egyéni képviselőjelöltként

Lázár János 2002 óta egyéni országgyűlési képviselő a Hódmezővásárhely körüli választókerületben, 2022-ben Márki-Zay Pétert győzte le, ami egyben visszarepítette a kormányba is. Lázár akkor azt mondta, hogy listáról nem akar bekerülni a parlamenbe, csak egyéni jelöltként. Most azonban az oldalán bejelentette, hogy

2026-ban már nem indul egyéni parlamenti mandátumért.

link Forrás

„Életemnek ezt a korszakát most lezárom. Ezt a ciklust követően egyéni választókerületi képviselő már nem leszek,

de politikus maradok: a szűkebb és a tágabb pátriám, a magyar vidék és az Alföld, a politikai közösségem és a pártom továbbra is számíthat a munkámra.

A szülővárosomban azonban gyökeres változásra van szükség. Hódmezővásárhely ma végletekig megosztott, egyre jobban lemaradó város. Ha ezen változtatni akarunk, kevesebb pártpolitizálásra és több munkára, kevesebb vitára és több közös nevezőre van szükség. Az új műsorhoz pedig új férfi kell. Vagy nő – majd a választók eldöntik. Teljes sorcserére van szükség a városban:

2024-ben új polgármesterre, 2026-ban pedig új országgyűlési képviselőre. Ennek a megújulásnak én elősegítője, nem pedig akadálya leszek.”



photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Lázár 2012-ig polgármester is volt Hódmezővásárhelyen, majd utána is az ő emberei irányították a várost. Ezért különösen fájt neki, hogy 2018 februrájában megtartott időközi választáson azonban az ellenzék által támogatott Márki-Zay Pétert választották meg polgármesternek a Fidesz jelöltjével szemben. Ezután Márki-Zayt 2019-ben is újraválasztották, azóta ő vezeti a várost.

Lázár tavaly nyáron arról beszélt, hogy ha a hódmezővásárhelyiek megválasztják Márki-Zay Pétert polgármesternek, akkor a kormánytól semmiféle támogatásra és együttműködésre nem számíthatnak. Később ezen némileg finomított, de aztán egy másik interjúban Márki-Zayt teljesen zakkant embernek nevezte, majd kijelentette, hogy nem vezetheti Hódmezővásárhelyet egy olyan ember, aki abban a hitben éli az életét, „hogy két férfi nevelhet egy gyereket és két férfire rá lehet bízni egy csecsemőt”.