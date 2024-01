Ilyen a Hamász egyik alagútja 360°-os videón

Az izraeli hadsereg (IDF) azt állítja, hogy „befejezte a Hamász parancsnoki struktúrájának felszámolását" a Gázai övezet északi részén. Daniel Hagari, az IDF szóvivője újságíróknak elmondta, hogy a palesztin fegyveresek már csak szórványosan és „parancsnokok nélkül" tevékenykednek a térségben.

Elmondta, hogy Izrael az elmúlt három hónapban mintegy nyolcezer fegyverest ölt meg Gáza északi részén. Az Izraeli Védelmi Erők most a Hamász felszámolására összpontosítanak Gáza déli és középső részén – mondta.

photo_camera Izraeli erők Gázában Fotó: ISRAEL DEFENSE FORCES/via REUTERS

Nem sokkal a bejelentés előtt az IDF közzétett egy videót is, amelyen 360°-os technika segítségével mutatják be a Hamász egyik alagútját. A felvétel a leirat szerint az Al-Sifa kórház alatt fúrt járatokat mutatja be.

Izrael a háború kezdete óta több mint 22 ezer embert ölt meg a Hamász vezette egészségügyi minisztérium szerint. Szombaton ugyanez a szervezet azt közölte, hogy az elmúlt 24 órában több mint 120 halálesetet regisztrált. Az eredetileg elrabolt 240 túszból 120-an még mindig valahol Gázában vannak fogvatartva.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök szombaton megismételte, hogy Izrael folytatja a harcot, hogy „felszámolja a Hamászt, visszakapja a túszokat és biztosítsák, hogy Gáza többé ne jelentsen fenyegetést Izraelre".

(BBC)