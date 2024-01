Izraeli rakétacsapásban meghalt újabb két újságíró Gázában

Hamza Wael Dahdouh, az Al Jazeera újságírója és Mustafa Thuria, az AFP videós munkatársa egy autóban utaztak, amikor egy izraeli rakéta eltalálta azt. Az eset a Gázai övezet déli részén, Rafah és Khan Júnisz között történt.

photo_camera Dahdouh és Thuria autójának maradványait vizsgálják a helyiek Khan Júniszban. Fotó: ABED RAHIM KHATIB/Anadolu via AFP

Hamza Wael Dahdouh édesapja, Wael Al-Dahdouh az Al Jazeera gázai irodavezetője. Ő maga is megsérült nemrég egy rakétatámadás során. Feleségét és két másik gyermekét pedig még a háború első heteiben vesztette el szintén egy izraeli csapás során.

photo_camera Wael Al-Dahdou, az Al Jazeera irodavezetője halott fia, a szintén újságíró Hamza Wael Dahdouh kezét fogja, miközben megözvegyült menyét vígasztalja. Fotó: -/AFP

A New York-i székhelyű Committee to Protect Journalists szerint október 7. és december 31. között legalább 77 újságírót és médiamunkást öltek meg a térségben. Emlékezetes eset volt, amikor nem is Gázában, hanem a libanoni határnál egy izraeli tankkal lőttek békésen dolgozó operatőrök és fotósok közé.

A ma reggel a Gázai övezet déli részén fekvő Khan Júnis városára mért csapásoknak jelentős civil áldozatai is voltak. A Nasszer kórház egészségügyi tisztviselői azt mondták, a város házaira mért izraeli csapások 50 ember halálát okozták. A gázai egészségügyi minisztériumnak nevezett szervezt pedig azt állítja, 113 palesztin meghalt és 250 másik megsebesült az elmúlt 24 órában. Ezzel a gázai halálos áldozatok száma október 7. óta 22 835-re emelkedett, a sebesültek száma pedig 58 416-ra – tette hozzá a közlemény.

(Guardian)