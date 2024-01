Megalakult Sahra Wagenknecht új pártja, ami a német kommunista és szélsőjobboldali szavazatokra egyaránt hajt

Új párt lépett a német politika porondjára: a „Sahra Wagenknecht Szövetség - az értelemért és az igazságosságért" (BSW).

Az új párt névadója, egyben egyik társelnöke az a Sahra Wagenknecht, aki évekig a Linke nevű baloldali párt legismertebb politikusa volt. Viszonya azonban annyira megromlott régi pártjával, hogy pártszakadást eredményező kilépésével még a parlamenti frakciójától is megfosztotta őket.

photo_camera Sahra Wagenknecht a pártalapítást bejelentő sajtótájékoztatón Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance via AFP

A BSW első kongresszusát január 27-én tartja majd Berlinben, első megmérettetése pedig a januári EP-választás lesz. Legjobban azonban az őszre készülhetnek. Akkor három tartományi választás is lesz a fellegváruknak számító, egykori NDK területén.

Wagenknecht azt mondta, mindhárom választáson versenyképes listát akarnak állítani. A BSW célja, hogy alapjaiban változtassa meg a német pártpolitikai struktúrát.

A pártelnök arról is beszélt, hogy először lassan, de kontrollált módon szeretnének növekedni. A következő napokban ugyan felvesznek 450 új párttagot, utána viszont alaposan átgondolják majd, kiket engednek be. El akarják kerülni a párt irányvonalától eltérő irányba húzó, nem konstruktív embereket.

Wagenknecht a szociáldemokrata vezetésű német kormánynak is odaszúrt. Azt mondta, Olaf Scholzék tervek nélkül kormányoznak, arroganciájuk pedig megosztja Németországot. A koalíciós partner Zöldeket egyenesen a legveszélyesebb parlamenti pártnak nevezte.

A BSW a szélsőjobboldali, AfD-szavazók körében is népszerű lehet. Ezt bizonyítja, hogy a még nem is létező pártot októberben már 14 százalékra mérték egy közvélemény-kutatáson.



Egy német kommunista

Wagenknecht egyébként az NDK-ban született, és nem sokkal a szocialista rendszer összeomlása előtt lépett be az állampártba. A német újraegyesítés után az utódpártban folytatta karrierjét. 2004 és 2009 között EP-képviselő volt, majd a Bundestag tagja lett.



Wagenknecht Németország egyik legtöbbet szereplő politikusa. Nézeteit aktívan terjeszti 660 ezer követővel rendelkező Youtube-csatornáján is, népszerűbb videóinak milliós nézettsége van. Rengetegen rajonganak érte, sokan viszont önjáró populistának tartják. Nézeteivel nemcsak a Linke szavazótáborában, hanem a szélsőjobboldalon is népszerű, miután több, az AfD szavazók számára kedves témát is felkarolt az évek során.



photo_camera Sahra Wagenknecht Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Ellenezte Angela Merkel bevándorláspolitikáját, a pandémia idején a korlátozások és az oltási program egyik legnagyobb kritikusa volt, az orosz-ukrán háború kitörése óta pedig ő követeli leghangosabban a békét Németországban, miközben kitartóan bírálja a NATO-t és a nyugati szankciókat.



Emellett identitáspolitikai kérdésekben nyílt küzdelmet folytat a német baloldal fősodrával. Szerinte a woke baloldal identitáspolitikája eltereli a figyelmet az emberek valódi problémáiról, vagyis a gazdasági rendszer igazságtalanságairól.



(via Spiegel)