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Veganuár helyett: Sötét, húsos kaják a Madhouse Bistro új menüjében

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Három hónappal azután, hogy a legizgalmasabb magyar rapperrel, Co Lee-val kísérletező, őrült, mégis harmonikus koktélokat raktak össze, csütörtökön új, ezúttal ételmenüt mutatott be a MADHOUSE Bistro Borbás Róbert - művésznevén Grindesign - tetoválóval közreműködésben.

Borbás Róbert
Fotó: EMIL CHALHOUB/EMIL CHALHOUB

Borbás az egyik legkeresettebb tetováló és illusztrátor itthon, dolgozott a Bring Me the Horizonnak, a Neurosisnak, a Killakikittnek, Azahriahnak, de tetoválta már Jason Momoa színészt is. Munkásságát leginkább a dark style stílussal lehetne jellemezni, zord hangulatú mintáiban a sötét és dinamikus formák dominálnak.

Az ételeket Piszkor Norbert, a MADHOUSE executive séfje álmodta meg, de ahogy mondta, igazi csapatmunka volt a folyamat. „Elkezdtem nézni Robi munkáit, voltak kulcsszavak, a tetkó miatt a bőr, a tinta, a fekete szín. Aztán leültünk beszélgetni és ő is dobott be ételeket, meg én is, egymást inspiráltuk” – mondta Norbi. „Próbáltam egy sötétebb menüt csinálni, hogy ez a Dark-vonal az anyagfelhasználásban is visszajöjjön, a fülétől a farkáig felhasználtuk az állatot, olyan alapanyagokkal dolgoztunk, amit más kidobna”.

Piszkor Norbert, a MADHOUSE executive séfje
Fotó: EMIL CHALHOUB/EMIL CHALHOUB

Az már megszokott, hogy a MADHOUSE-os együttműködések bevételének egy részét jótékony célra fordítják, most az Igazgyöngy Alapítványt és a hátrányos helyzetű fiatalok tehetségkutatását fogják támogatni. Különlegesség azonban, hogy aki megvásárolja a menüt, részt vehet egy nyereményjátékban, a fődíj pedig négy tetoválás. „Miután megtudtam, hogy mik lettek a kiválasztott kaják, mindegyikhez készítettem egy viszonylag stilizált, egy alkalommal elkészíthető mintát, ezeket fogom felvarrni a nyertesekre” – mondta Robi.

És akkor az ételek:

Mangalica agy pástétom: Nagyon bizarrul hangzik, de a legnagyobb meglepetés, nagyon finom, krémes állagú, besimulós étel. Roppanós, feketére festett tápiókával, fermentált hagymával és mustárral tálalják.

Mangalica agy pástétom
Fotó: EMIL CHALHOUB/EMIL CHALHOUB

Feketebárány ramen: az alaplé bárányfejből készül, minimum 24 óráig főzik. „Beízesítjük csillagánizzsal, kardamommal, szecsuáni borssal, és utána még ezt is főzzük egy napig” – mondta Norbi. Majd beleteszik a másik ételből, a báránykorhelylevesből megmaradt részeket, és így áll össze egy nagyon komplex, nagyon sűrű levessé.

Rib-eye steak: ez Robi kedvenc étele, kiegészülve a karácsony után megmaradt pontyból készült gyömbéres-fokhagymás szósszal.

Idunn espuma hab, alma: cideralapú, mézsörből készült hab, hozzá almahéj öntet és almakompót. Ez így a fény az alagút végén, a könnyed zárás.