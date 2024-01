Beleegyezhet Orbán Ukrajna támogatásába, ha négy évre elosztják a pénzt, Magyarország pedig akár évente blokkolhatja is azt

Késznek tűnik a kompromisszumra Orbán Viktor az Ukrajnának szánt uniós segélycsomaggal kapcsolatban, egy feltétele azonban lehet a magyar miniszterelnöknek - írja a Politico uniós diplomatákra hivatkozva hírlevelében.

Ahhoz, hogy Magyarország megszavazza az 50 milliárd eurós támogatást, a lap információi szerint Orbán azt szabhatja feltételül, hogy ne egy összegben folyósítsák azt, hanem négy évre egyenlően elosztva, évi 12,5 milliárdos részletekben kapja meg Ukrajna, a döntést pedig évente vizsgálják felül, és egyhangúlag hagyják jóvá.

A Politico összegzése szerint így Orbánnak, illetve Magyarországnak minden évben lesz lehetősége vétózással zsarolni az Európai Uniót, vagy éppen engedményeket kaphat a vétója visszatartásáért cserébe. A következő EU-csúcs február elsején lesz esedékes, a lap szerint itt az uniós vezetők fokozott nyomást gyakorolhatnak majd a magyar miniszterelnökre a támogatás megszavazása érdekében.



A Politico azt is írja, hogy a magyar javaslattal kapcsolatban több aggály is felmerülhet: egyrészt Ukrajna számára bizonytalan helyzetet teremthet, másrészt - és az uniós vezetők számára ez sem mellékes - ehhez az évenkénti felülbírálathoz az is szükséges, hogy a hétéves költségvetést évente újratárgyalják, szükséges esetben módosítsák is, ami jelentősen megbonyolítaná a folyamatot.

Mindezek mellett is jelentős előrelépésnek (vagy persze a magyar miniszterelnök korábbi, kemény hangú nyilatkozatait tekintve visszalépésnek) tekinthető ez a forgatókönyv ahhoz képest, hogy december közepén Magyarország egyedüli tagállamként vétózta meg a támogatást - ugyanazon a napon, amikor Orbán kisétált a teremből (állítólag kávézni) az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdését indítványozó szavazás előtt.