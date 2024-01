Az Epstein-dokumentumok szerint Virginia Giuffre azt állította, le kellett feküdnie „egy jól ismert miniszterelnökkel”

Megjelent az Epstein-dokumentumok utolsó adagja, amiben Jeffrey Epstein és volt barátnője, Ghislaine Maxwell vallomása is szerepel. Pontosabban az, hogy Epstein nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, így arra sem, hogy megzsarolt-e híres férfiakat. De még arra sem, hogy ismerte-e Maxwellt.

photo_camera Audrey Strauss (csak a keze látszik) New York ügyvivő főállamügyésze 2020. július 2-án, a Ghislaine Maxwell elleni vádemelést bejelentő sajtótájékoztatóján mutat rá a felvételen éppen Maxwellt ölelgető Epsteinre. Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

Az elmúlt napokban több, Jeffrey Epstein ügyéhez köthető bírósági dokumentumot hoztak nyilvánosságra. Ezek az Epstein barátnője, Ghislaine Maxwell elleni 2017-es perében keletkeztek, amit az egyik áldozat, Virginia Giuffre indított. Giuffre egyike annak a több tucat nőnek, akik beperelték Epsteint azzal a váddal, hogy a férfi bántalmazta őket a Floridában, New Yorkban, az amerikai Virgin-szigeteken és Új-Mexikóban lévő otthonaiban.

Bár András yorki herceg korábban azt mondta, nem emlékszik arra, hogy valaha is találkozott volna Giuffre-vel aki azt állította, hogy többször is arra kérték, szexeljen a herceggel, a brit királyi család tagja 2022-ben fiezett a nőnek, hogy ezzel rendezze az ellene szexuális zaklatás miatt indított pert.

A most nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint 2016-os vallomásában Giuffre azt mondta, 10 és 15 ezer dollár közötti összeget kapott az András herceggel való egyik szexuális együttlétért. Egyben azt is elmondta, hogy egy „médiaszervezet” 160 ezer dollárt fizetett neki két cikkért és egy fotóért cserébe, amin András herceggel látható.

Giuffre vallomásában tagadta, hogy valaha is szexuális viszonya lett volna egy „elnökkel”, de azt állította, hogy le kellett feküdnie „egy jól ismert miniszterelnökkel”. Hogy kivel, azt nem volt hajlandó megnevezni. Azt mondta, hogy András hercegen túl volt egy másik férfi is, akit szintén hercegként mutattak be neki Dél-Franciaországban.

Giuffre azt mondta, sok részletre nem emlékszik, így az állítólagos szexuális együttlétek időpontjára és helyére sem, miután elmondása szerint akkoriban xanaxot, szorongásoldókat, ecstasyt használt, illetve ivott és füvezett is.

Állítása szerint szexre kényszerítették még Alan Dershowitz-cal, a Harvard jogi professzorával, Les Wexnerrel, a Victoria's Secret főnökével, a milliárdos befektető Glenn Dubinnal és George Mitchellel, az Egyesült Államok egy volt szenátorával.

2022-ben Giuffre végül ejtette a Dershowitz ellen indított pert, egy nyilatkozatban pedig úgy fogalmazott, „talán hibát követett el a férfi azonosítása során”. A férfiak mindegyike tagadta az ellenük felhozott vádakat.

Giuffre állítása szerint Marvin Minskynek és Jean-Luc Brunel francia modellügynöknek is eladták. Minsky 2016-ban halt meg, Brunel pedig 2022-ben lett öngyilkos egy párizsi börtönben, ahova nemi erőszakkal és szexkereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt került.

A 2008-ban kiskorúak prostitúcióra való felbujtása miatt elítélt Epstein az üzleti és a politikai világ legmagasabb köreiben mozgott. A milliomos 2019-ben halt meg börtönben. Halálát a New York-i orvosszakértő öngyilkosságnak minősítette. (BBC)