Deal: Márki-Zay Péternek tetszik Lázár János vármegyebérletes ajánlata

„Debreceni sajtótájékoztatóján Lázár János előbb Budapestnek tett, majd kérdésre válaszolva azt minden városra kiterjesztett ajánlatát Hódmezővásárhely elfogadja: a vármegye- és országbérletek érvényesek lesznek a vásárhelyi helyi közlekedésben, cserében a vásárhelyi bérletet (városkártyát) elfogadják a távolsági járatokon. Deal! Várjuk a megállapodás aláírását” - írja a Facebookon Márki-Zay Péter.

Lázár János kedden jelentette be, hogy március 1-jén nagyszabású bérletreform lép életbe a magyarországi tömegközlekedésben: minden állami tömegközlekedési bérletet megszüntetnek, ami nem vármegye- vagy országbérlet. Emellett bevezetik a megyei és országos napijegyeket, előbbi Vármegye24 néven 999 forintba, utóbbi Magyarország24 néven 4999 forintba fog kerülni, és egy napig korlátlan használatot biztosít a vásárlónak.

Mindezt azután történt, hogy a fővárossal hosszan ment az adok-kapok a médiában arról, hogy a BKK bérletek használhatók lesznek-e március elseje után az agglomerációban közlekedő MÁV-HÉV és Volánbusz járatokon. Lázár ajánlata szerint az lenne a kompromisszum, ha a főváros elfogadná, hogy a vármegye- és országbérleteket a budapesti közlekedésben is lehetne használni, cserébe azért, hogy a fővárosi bérleteket az agglomerációban is használhassák. A főpolgármester jó iránynak tartja az országos bérletek elfogadását, illetve a Budapest-bérlet megtartását, ami a programjában is szerepelt. Ugyanakkor szerinte a részletek még nem világosak, ezért a következő hetekben tárgyalják le, hogyan számolnak el a közös bérletbevételekkel.