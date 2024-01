Drónt vett következő filmjének forgatásához, életfogytiglanit kapott a dokumentumfilmes

A terrorizmus elleni törvényének megsértése miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a bíróság Mianmarban Sin Deve díjnyertes dokumentumfilm-rendezőt, írja az MTI. A The Irrawaddy című helyi lap beszámolója szerint az ötvenéves nőt 2023. október 15-én vették őrizetbe Jangonban, amikor egy drónt készült átvenni az egyik filmje forgatásához.

Sin Deve 2013-ban bemutatott, Now I am 13 című dokumentumfilmje, amely egy mélyszegénységben élő, körülményei miatt a tanulás lehetőségétől megfosztott mianmari tinédzser életét mutatja be, a Kota Kinabalu Nemzetközi Filmfesztiválon és a Wathann Filmfesztiválon is díjat nyert 2014-ben. Eddig összesen 15, nemzetközi filmfesztiválokon is bemutatott rövid dokumentumfilmet készített.

A 2021. februári puccs óta a mianmari katonai junta kíméletlenül lecsap minden kritikusára és ellenségére, önkényes letartóztatások és hosszú börtönbüntetések kiszabása mellett a Nobel-békedíjas egykori kormányfőt, Aung Szan Szú Kjit is börtönbe zárták. Az Assistance Association for Political Prisoners politikai foglyok helyzetével foglalkozó jogvédő szervezet jelentése szerint a katonai junta a februári hatalomátvétel óta legalább négyezer embert ölt meg és több mint 25 ezret letartóztatott.