Egyre inkább úgy tűnik, hogy semmi sem lesz a WHO évek óta tervezett világjárvány-szerződéséből

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2021 decemberében döntött arról, hogy a tagállamok megkezdik a tárgyalásokat egy nemzetközi szerződés létrehozásáról, ami lényegében a következő világjárványra való felkészülést segítené elő. A megállapodás jogilag kötelező érvényű lenne, az országoknak figyelemmel kellene kísérniük a világjárványok veszélyeit, meg kellene erősíteniük a reagálási képességüket, emellett a dokumentumban meghatároznák azt is, hogy mit kapnak cserébe az általuk felfedezett vírusokkal kapcsolatos információk megosztásáért.

photo_camera

Fotó: YANG GUANYU/Xinhua via AFP

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője az emberi szabadság és a nemzeti szuverenitás elleni támadásnak nevezte a készülő szerződést. A Facebookon olyanokat írt, hogy a szerződés kimondja: fel kell lépni azok ellen, akik kétségbe vonják a WHO megoldási javaslatait, és ezt jelenteni is kell a szervezet felé. A Lakmusz szerint Dúró olyasmit is belelátott a változatokba, ami egyáltalán nem szerepel bennük.