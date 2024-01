Betontömbökkel védekezik Belgorod az ukrán rakéták ellen

Betontömbökkel, homokzsákokkal vette körben buszmegállóit Belgorod, miután az ukrán haderő kiterjedt légitámadást hajtott végre a határtól negyven kilométerre fekvő oroszországi város ellen december 30-án, írja a meduza. A hivatalos orosz tájékoztatás szerint két kazettás rakéta, és cseh sorozatvetők lövedékei 25 embert, köztük öt gyermeket öltek meg. A háború 2022. február 24-i megkezdése ez volt a legtöbb civil halálos áldozattal járó támadás orosz területen.

Belgorod, Special Military Operation Zone.



Everything's going according to the plan. pic.twitter.com/FwRThEUyQa