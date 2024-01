Orbán bejelentette, hogy a mától 6 százalékkal megemelt nyugdíjakkal megvédik a nyugdíjasokat

Orbán Viktor egy újrahasznosított fotóval együtt jelentette be, hogy „a mai naptól érkezik a 6 százalékkal megemelt nyugdíj”, ehhez pedig hozzátette pár magyar zászlós emoji kíséretében, hogy: „Megvédjük a nyugdíjasokat!”

Varga Mihály az idősek világnapján, még októberben jelentette be, hogy januártól emelik a nyugdíjakat „újabb 6 százalékkal”, illetve hogy „februárban 13. havi ellátásra is számíthatnak a nyugdíjasok”. Orbán nem sokkal korábban, szeptember végén jelentette be, hogy novemberben átlagosan félhavi nyugdíjjal többet visz a postás. A költségvetésnek ez 190 milliárd forintjába került, még Orbán is elmondta, hogy ezt nem engedhetnék meg maguknak (magunknak), de azért mégis megengedték.

A fent felhasznált fotó egyébként még 2023 szeptemberében készült a Belvárosi Polgári Szalon húszéves megnyitásának ünneplésén, ahol teljesen mellékesen Rogán Cecília is részt vett, így történt meg az, hogy a mostani nyugdíjemelésről szóló bejelentés illusztrációjának bal oldalán Rogán Antal volt felesége is ott mosolyog.