Háborúban állunk - mondja Ecuador elnöke

Ecuador elnöke, Daniel Noboa azt mondta: meg akarja állítani, hogy országa „drogállammá” váljon , és úgy véli, hogy ennek egyetlen módja a kemény fellépés a szervezett bűnözői csoportok elleni, amelyek terrort hoznak a börtönökbe és az utcákra. Noboa először adott interjút a héten történt rendkívüli események óta.

Hétfőn 60 napos rendkívüli állapotot hirdettek Ecuadorban, miután a Choneros banda főnöke, Adolfo Macías Villamar, ismertebb nevén Fito eltűnt a börtöncellájából. Fito szökése óta több börtönben is zavargások törtek ki, Riobamba városában közel 40 rab, köztük egy másik elítélt drogbáró is megszökött egy börtönből. Kedden Guayaquil városában nyolc ember meghalt, három pedig megsebesült bűnbandákhoz köthető támadásokban, a közeli Nobol városában pedig két rendőrt fegyveresek öltek meg. Elraboltak hét rendőrt is, és kedden fegyveresek élő adásban törtek be egy tévéstúdióba, ahol a stáb egyik tagjának fejéhez fegyvert szorítottak, miközben a stáb többi tagját a földre ültették, majd a kamerának mutogatták a házi készítésű robbanószereknek tűnő fegyvereiket.

A bandák látszólag összehangolt támadásokat hajtottak végre a héten, amelyet hatósági válaszcsapás követett. Pénteken az ecuadori elnökség arról számolt be, hogy 850 ember tartóztattak le a Főnix terv részeként, amelynek elnevezése arra utal, hogy az ország fel fog támadni hamvaiból. Az elnökség közleménye szerint 5 terrorista vesztette életét, és a rendőrség és a katonaság által végrehajtott több mint 7800 művelet során 46 fegyvert foglaltak le.

Noboa a pénteken adott interjúban azt mondta, hogy a hatóságok nem vadásznak le és ölnek meg válogatás nélkül embereket, de kijelentette, hogy:

„háborúban állunk, és olyan emberek ellen harcolunk, akik erősen felfegyverkezve, szervezetten, hazai és nemzetközi pénzügyi támogatással, valamint a terror és a bűnözés olyan struktúrájával rendelkeznek, amely messze túlnyúlik Ecuador határain”.

photo_camera Daniel Noboa. Fotó: ISAAC CASTILLO/AFP