Perui tudósok: Az idegen lények múmiái igazából állati és emberi csontokból összelegózott babák

A limai repülőtéren tavaly októberben talált, világszenzációt okozó mumifikálódott törpe idegenek valójában emberek által földi alapanyagokból készített babák. Erről perui régészek számoltak be nemzetközi sajtótájékoztatón.



Októberben pár napig rengeteg szó esett arról két, a perui főváros repterén DHL-küldeményben talált figuráról, amikről az ilyesmire hajlamosan azonnal azt kezdték terjeszteni, hogy humanoid megjelenésű földönkívüliek konzervált maradványai lehetnek. Annak ellenére, hogy nem voltak sokkal magasabbak fél méternél, az egyikük helyi népviseletbe volt öltöztetve és egyáltalán nem voltak életszerűen, már ha van értelme ennek a kifejezésnek ilyen összefüggésben. Róluk van szó:

photo_camera Fotó: CRIS BOURONCLE/AFP

A műfajhoz képest is képtelenül hangzó elmélet alapja az volt, hogy hat évvel korábban állítólag a perui a Nazca-fennsík közeléből kerültek elő ezekhez meglehetősen hasonló, a kezükön három ujjat viselő figurák. Ezek tavaly még egy mexikói parlamenti vizsgálóbizottság előtt is megfordultak. A perui tudósok most azokat is megvizsgálták.



photo_camera Fotó: CRIS BOURONCLE/AFP

A nemrég előkerült két tárgyról a háromhónapos vizsgálat eredményeként az derült ki, hogy modern ragasztó segítségével állati és emberi csontokból összerakott babákról van szó és a nazcai háromujjúakról is azt állapították meg, hogy azok sem idegen eredetűek. A babákhoz papírt és fém drótot is felhasználtak alapanyagként.

(via Reuters)