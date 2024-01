Felháborodva reagált Peking, amiért Blinken gratulált az új tajvani elnöknek

Peking azzal vádolja Washingtont, hogy a szombati elnökválasztás után „súlyosan rossz jelzéseket” küldött azoknak, akik Tajvan függetlenségéért küzdenek, írja a BBC. Mi is írtunk arról, hogy a választást végül az eddig is kormányzó Demokratikus Progresszív Párt (DPP) jelöltje, Lai Csing-te nyerte, és a DPP-vel évek óta nincs semmiféle diplomáciai kapcsolata a kínai kormánynak.

photo_camera Blinken és Hszi korábban Fotó: LEAH MILLIS/AFP

Ugyan az eredmények bejelentése után Joe Biden elnök sietett közölni, hogy továbbra sem támogatják Tajvan függetlenségét, de az amerikai külügyminiszter Antony Blinken gratuláló üzenetet küldött Lainak, amivel Peking szerint az amerikai kormány megsértette korábbi vállalását, hogy csak hivatalos kapcsolatokat tartanak fenn Tajvannal, amit Kína továbbra is a saját területének tekint. A kínai kormány tajvani ügyekért felelős szóvivője már meg is üzente, hogy teljesen mindegy, mi történt a választáson, az egyesülés meg fog történni.

Blinken üzenetében hangsúlyozta, hogy milyen erős kapcsolatok vannak Tajpej és Washington között, és hogy ezek a közösen vallott demokratikus értékekben gyökereznek. Közölte azt is, hogy várja, hogy együtt dolgozhasson a megválasztott elnökkel, illetve Tajvan pártjainak vezetőivel. Blinken kiemelte azt is, hogy az USA elkötelezett a szorosbeli béke és stabilitás fenntartásában. A külügyminiszter hozzátette azt is, hogy ez az együttműködés a régóta fennálló, nem hivatalos kapcsolatukon múlik majd, és összhangban lesz az Egyesült Államok Egy Kína-politikájával. Ennek a politikának lényege, hogy az USA ugyan kimondta, hogy egyetlen Kína van és azt a kommunista párt vezeti, de nem mondott semmit Tajvan státuszáról. A hetvenes évek óta használatban lévő politika értelmében Washington Pekinggel tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatot, Tajvanról pedig szándékoltan nem nagyon mondanak semmit.

A szándékos amerikai kétértelműségről jóval részletesebben is írtunk a választást felvezető helyszíni riportunkban.

Ugyanakkor a mostani nyilatkozat komoly felháborodást váltott ki Pekingben, mivel úgy látják, hogy Blinken legitimációt biztosít az új elnöknek, akit Kínában régóta amolyan szeparatista bajkeverőnek tekintenek. A kínai külügyminisztérium szerint Blinken gratulációja megsértette az amerikaiak korábbi ígéretét, hogy csak kulturális, kereskedelem és egyéb, nem hivatalos kapcsolatot fognak fenntartani Tajvannal.

Kiemelték, hogy a Tajvan-kérdés az első vörös vonal a kínai-amerikai kapcsolatban, amit nem szabad átlépni, és Kína határozottan ellenzi, hogy az USA-nak bármiféle hivatalos kapcsolata legyen Tajvannal.

A kínai határozott válasz éppen akkor érkezett, amikor befutott az első amerikai delegáció a szigetre, és melynek tagja egy volt nemzetbiztonsági tanácsadó és egy volt amerikai külügyminiszter is.

Az új tajvani elnöknek számos nyugati kormány, így Nagy-Britannia, Franciaország és Németország is gratulált, illetve a régióból például Japán is, ami szintén felbőszítette Pekinget.