Netanjahu szerint akkor lesz vége a háborúnak, ha lezárják a határt Egyiptom és Gáza között

Az Egyiptom és Gáza közötti határt le kell zárni, mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton. Izrael ezzel teljes ellenőrzést gyakorolna a terület külvilághoz való hozzáférése felett, írja a CNN.

photo_camera Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

Egy sajtótájékoztatón Netanjahu azt mondta, Izrael addig nem tekinti befejezettnek a háborút, amíg le nem zárja a Philadelphiai folyosót, ami a Gázai övezet és Egyiptom között elterülő vékony földsávot jelenti. Itt található a rafahi határátkelő is, ami az egyetlen kapcsolódási pont az arab világhoz és ahol a segélyek eddig bejutottak az övezetbe.

„El fogjuk pusztítani a Hamászt, demilitarizálni fogjuk Gázát, de a déli határon továbbra is katonai felszerelés és fegyverek jutnának be az övezetbe, ezért természetesen azt is le kell zárnunk” – mondta az izraeli miniszterelnök.

Egyiptom korábban már figyelmeztette Izraelt a folyosón zajló katonai műveletekre - írja az egyiptomi Ahram Online. Az állami hírportál egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva októberben arról számolt be, hogy bármilyen izraeli behatolás a területre az 1979-es egyiptomi-izraeli békeszerződés megsértésének minősülne. Ahmed Abu Zeid egyiptomi külügyminisztériumi szóvivő szombaton egy egyiptomi televíziós csatornának adott interjújában kijelentette, hogy Egyiptom továbbra is teljes mértékben ellenőrzi határait.

Közben csütörtökön megkezdődtek az előzetes meghallgatások a hágai Nemzetközi Bíróságon, ahova a Dél-Afrikai Köztársaság fordult, azt állítva, hogy Izrael népirtást követ el a palesztinokkal szemben Gázában.