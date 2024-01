Március végéig befagyasztva marad 300 termék ára a SPAR-nál

Bárhogy is alakul a téli időjárás, a SPAR továbbra is befagyasztva tartja háromszáz terméke árát, egészen március 31-ig.

Az infláció és a jelenlegi gazdasági helyzet igencsak megterheli a vásárlók pénztárcáját, ezért a SPAR Magyarország rögzítette háromszáz közkedvelt termék árát az Árstop Extra Promóció keretein belül, melyet 2024. március 31-ig meghosszabbít. A karácsonyi és szilveszteri ünnepi bevásárlásokat követően a vevők is örömmel fogadják majd az alacsony árakat, amelyek olyan kedvenceikre is vonatkoznak, mint a Nestlé gabonapehely, a Gyermelyi száraztészta, az Óriás Túró Rudi, a 7days croissant, valamint számos más, népszerű S-Budget termék.

A SPAR és INTERSPAR üzletekben számos árucikk esetében akár 20-40 százalékos árcsökkentést is tapasztalhatnak a fogyasztók, ami része a hazai üzletlánc akciós stratégiájának. A tudatos fogyasztói magatartást a SPAR azzal is ösztönzi, hogy akciós termékeiről immár a kibővített tartalommal hetente megjelenő extra akciós újságban is tájékoztatást nyújt. A kedvező árú termékek palettája széles: a SPAR szupermarketekben közel 900, míg az INTERSPAR hipermarketekben közel 1200 árucikk tartozik január első napjaitól a kedvezményes termékek közé.

A hetente csökkenő árakon túl az egyéb kedvezmények, akciók, hűség-, és kuponajánlatok is segítenek abban, hogy a SPAR vásárlói minél kevesebbet költsenek, miközben továbbra is minőségi, s zömében hazai forrásból származó termékek széles választékához jutnak hozzá. Nemcsak a mindig alacsony árú PIROS ÁRAK Promóció termékei, de a hetente megújuló szórólapos kínálat is ezt a célt szolgálja. Az ebben található termékek a könnyebb tájékozódás érdekében SÁRGA címkével kerülnek megjelölésre az áruházakban. A MySPAR mobilalkalmazás pedig még tovább bővíti az elérhető kedvezmények körét: a hetente frissülő, egy-egy kiemelt árucikkre vonatkozó kuponajánlataival, valamint az alkalmazásban is már elérhető havi rendszerességgel kiadott 20%-os kupon digitális verziójával is segít spórolni. A SuperShop-kártya használatával nemcsak később levásárolható pontokat gyűjthetnek, de további termékkedvezményekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, akiknek érdemes hétvégén is ellátogatniuk a SPAR és INTERSPAR üzletekbe, hiszen péntektől-vasárnapig extra ajánlatok várják őket.

További részletek: www.spar.hu/akcioterv