Nováknál járt Karsai, a köztársasági elnök időt kért

Novák Katalin fogadta a Sándor-palotában és több mint egy órán beszélgettek, írta Facebook-posztjában Karsai Dániel. Beszámolója szerint konkrét kéréssel érkezett a köztársasági elnökhöz, amit nem részletezett, de Novák jelezte, nyitott a javaslatra, csak időt kér.

„A beszélgetést olyan két hét múlva folytatjuk. Addig a konkrét javaslatot a köztársasági elnök asszony kérésére, hogy tényleg szakmai szempontból tudják átgondolni, nem tárom a nyilvánosság elé. Annyit azért elmondok, nem abban kértem Novák Katalin segítségét, hogy esetleges életvégi döntésem meghozatala után segítsen a megfelelő infúzió beadásában. Komolyra visszafordítva a szót, minthogy valódi segítőkészséget tapasztaltam, ezt a kérést én viszonzásképpen teljesítem.”

- írta Karsai.

photo_camera Dr. Karsai Dániel az otthonában, 2023. október Fotó: Kristóf Balázs/ 444

Karsai Dániel alkotmányjogász nemrég jelentette be, hogy a gyógyíthatatlan ALS betegséget diagnosztizálták nála. A betegség a központi idegrendszer mozgásért, beszédért, nyelésért és légzésért felelős izmainak pusztulásával, idővel teljes bénulással és fulladással jár. A betegség kialakulásának pontos okai nem ismertek, így nem is gyógyítható. Karsai azért fordult a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy hogy maga dönthessen az élete végéről, az aktív életvégi döntések ugyanis most nem legálisak Magyarországon.